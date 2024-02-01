Deva Partisi Elbistan, Nurhak ve Türkoğlu adaylarını açıkladı!

Deva Partisi bugün Ankara’da aday tanıtım toplantılarından üçüncüsünü daha düzenledi. Ali Babacan, bugün yapılan 3. aday tanıtım toplantısında aralarında Kahramanmaraş'ın 3 ilçesinin de bulunduğu 114 adayını daha kamuoyuyla paylaştı. Çok sayıda adayın ve partilinin katıldığı toplantı büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Deva Partisi geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'ta belediye başkan adaylarını açıklamaya ilk olarak Nurhak İlçesinden başlamıştı. CHP teşkilatından Deva Partisi'ne katılım sağlayan Avukat Hüseyin Tank ve Ekibi ilçede büyük bir coşkuyla karşılanmıştı. Bugün Ankara Bilkent Otelde büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen 3. aday tanıtım toplantısında Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA Partisi'nin Kahramanmaraş Elbistan, Nurhak ve Türkoğlu Belediye Başkan adaylarını Ankara Bilkent Otel'de yapılan 3. Aday Tanıtım Toplantısı'nda Kahramanmaraş Milletvekili Uzm.Dr.İrfan Karatutlu'nun da katılımıyla resmen açıklamış oldu.

Nurhak İlçesinden sonra Deva Partisi Elbistan Belediye Başkanlığı için Deva Partisi Elbistan İlçe Başkanı Avukat Muhammed Şahin, Deva Partisi Türkoğlu İlçe Başkanı Avukat Kazım Kuncan aday gösterildi. Deva Partisi Kahramanmaraş'ta daha önce açıklanan Nurhak İlçesi dahil toplam 3 ilçede adayını açıklamış oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Deva Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Uzm.Dr İrfan Karatutlu: "Bugün 3.sünü yaptığımız aday toplantımızda toplam 3 ilçemizde adaylarımızı belirlemiş olduk. Diğer ilçelerimiz için çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde diğer ilçelerimiz de açıklamış olacağız. Her adayımız Deva etik ilkelerinden oluşan bildirgenin de altına imza atıyor ve diyorlar ki biz şeffaf ve adil yöneteceğiz. Vatandaşlarımızı ayırmayacağız. Deva Belediyeciliğinde eşitlikçi bir yaklaşımla hareket edeceğiz. Bu nedenle inanıyorum ki vatandaşlarımız DEVA Partisi’nin adaylarını tercih edecek ve 31 Mart akşamında nitelikli ve liyakatli çok sayıda Devalı belediye başkanı göreceğiz.” ifadelerini kullandı.