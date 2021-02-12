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Dr. Bilal Saylak’tan 12 Şubat Kurtuluş bayramı mesajı

Maraş Dent firma sahibi Dr. Bilal Saylak, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı nedeniyle Kahramanmaraşlıların kurtuluş bayramını kutladı.

Dr. Bilal Saylak’tan 12 Şubat Kurtuluş bayramı mesajı

Dr. Bilal Saylak’tan 12 Şubat Kurtuluş bayramı mesajı

Maraş Dent firma sahibi Dr. Bilal Saylak, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı nedeniyle Kahramanmaraşlıların kurtuluş bayramını kutladı.

12 Şubat 2021 Cuma 14:05
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Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıl nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan Saylak mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Biz Kahramanmaraşlılar olarak 12 Şubat Kurtuluş Bayramını, Tüm Türkiye'nin kurtuluş meşalesinin yakıldığı gün olarak kabul ediyoruz. Sütçü İmam Kahramanmaraş'ta ilk kurşunu atarak Türkiye'de Kurtuluş mücadelesini başlatmıştır.

Bugünlerde de Türkiye’yi boyunduruk altına almak için dört bir yandan saldıran dış güçler, o yıllardaki günkü işgalci zihniyeti sürdürmek istiyor.

Ancak biz de gerektiğinde Sütçü İmam ruhuyla mücadele etmekten geri durmayız. Sütçü İmam ilk kurşunu attıktan sonra şehit oldu ama Sütçü İmamların ardı arkası kesilmedi.

Günümüzde Sütçü İmam ruhu yaşıyor, hiçbir zaman bitmedi ve bitmeyecektir. Biz vatanımızı çok seviyoruz, bu vatanı kanıyla, canıyla bize emanet eden atalarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Tüm halkımızın 12 Şubat Kurtuluş Bayramı kutlu olsun.”

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