Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Dünya Çevre Gününde çevre temizliği!
Kahramanmaraş’ta Dünya Çevre Gününde çevre...
‘Gaziantep Zeugma Hematoloji Günleri’ Düzenlendi
‘Gaziantep Zeugma Hematoloji Günleri’ Düzenlendi
Başkan Okay’ın Dünya Çevre Günü Mesajı
Başkan Okay’ın Dünya Çevre Günü...
Başkan Mahçiçek; Bilginiz ve özgüveninizle başarılı olacağınıza inanıyorum
Başkan Mahçiçek; Bilginiz ve özgüveninizle...
Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Öğrencilerinin Başarısı
Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi...

Dulkadiroğlu Belediyesi Dereköy Güreş Sahası’nı Yeniledi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, milli güreşçilerin yetiştiği Dereköy Güreş Sahası’nın yenilendiğini bildirdi.

Dulkadiroğlu Belediyesi Dereköy Güreş Sahası’nı Yeniledi

Dulkadiroğlu Belediyesi Dereköy Güreş Sahası’nı Yeniledi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, milli güreşçilerin yetiştiği Dereköy Güreş Sahası’nın yenilendiğini bildirdi.

06 Haziran 2022 Pazartesi 16:13
banner459

Milli güreşçilerinin de ter döktüğü Dereköy Güreş Sahası, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın talimatıyla modernize edildi.

Seyyar tribünlerin yerine modern tribinler inşa edilen alanda, soyunma odaları, sağlık alanı, banyo ve tuvalet gibi kapalı alanlarda oluşturuldu.
Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, burada kısa bir açıklama yaparak tesis ile ilgili şu bilgileri verdi: “Göreve geldiğimiz günden buyana Dereköy Güreş Sahası’nda Türkiye ve Dünya Şampiyonaları düzenliyoruz. Bu şampiyonalarda güreş sahasının yetersiz kaldığını gördük ve bu alanda çalışma yapmak için proje oluşturduk. Ancak pandemi süreci ile birlikte bu çalışmalarımıza ara vermiştik. Pandemi sonrasında çalışmalarımızı hızlandırarak tesisimizi tamamladık. İnşallah yeni yapılacak turnuvalarda bu güzel tesisi kullanacağız. Bu bölgemiz milli sporcular yetiştirmiş bir bölgedir. Ben tesisin sporcularımıza ve bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Dulkadiroğlu Belediyesi Dereköy Güreş Sahası’nı Yeniledi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta "Pazarcık Beşçeşme Sarımsak Festivali" Yapıldı
Kahramanmaraş'ta "Pazarcık Beşçeşme Sarımsak Festivali" Yapıldı
Kahramanmaraş’ta Dünya Çevre Gününde çevre temizliği!
Kahramanmaraş’ta Dünya Çevre Gününde çevre temizliği!
Kahramanmaraş’taki Kocabor Şelalesi Doğaseverleri Hayran Bıraktı
Kahramanmaraş’taki Kocabor Şelalesi Doğaseverleri Hayran Bıraktı
Kahramanmaraş’ta deprem!
Kahramanmaraş’ta deprem!
Ksü, memur alımı için bu gün son gün!
Ksü, memur alımı için bu gün son gün!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber