Dulkadiroğlu Belediyesi Dereköy Güreş Sahası’nı Yeniledi

Milli güreşçilerinin de ter döktüğü Dereköy Güreş Sahası, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın talimatıyla modernize edildi.

Seyyar tribünlerin yerine modern tribinler inşa edilen alanda, soyunma odaları, sağlık alanı, banyo ve tuvalet gibi kapalı alanlarda oluşturuldu.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, burada kısa bir açıklama yaparak tesis ile ilgili şu bilgileri verdi: “Göreve geldiğimiz günden buyana Dereköy Güreş Sahası’nda Türkiye ve Dünya Şampiyonaları düzenliyoruz. Bu şampiyonalarda güreş sahasının yetersiz kaldığını gördük ve bu alanda çalışma yapmak için proje oluşturduk. Ancak pandemi süreci ile birlikte bu çalışmalarımıza ara vermiştik. Pandemi sonrasında çalışmalarımızı hızlandırarak tesisimizi tamamladık. İnşallah yeni yapılacak turnuvalarda bu güzel tesisi kullanacağız. Bu bölgemiz milli sporcular yetiştirmiş bir bölgedir. Ben tesisin sporcularımıza ve bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”