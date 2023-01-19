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Dulkadiroğlu heyecan bahçesi öğrencileri bekliyor!

Dulkadiroğlu Belediyesi Heyecan Bahçesi, keyifli bir yarıyıl tatili geçirmek isteyen öğrencileri bekliyor.

Dulkadiroğlu heyecan bahçesi öğrencileri bekliyor!

Dulkadiroğlu heyecan bahçesi öğrencileri bekliyor!

Dulkadiroğlu Belediyesi Heyecan Bahçesi, keyifli bir yarıyıl tatili geçirmek isteyen öğrencileri bekliyor.

19 Ocak 2023 Perşembe 13:56

Kahramanmaraş’ın extrem aktivite alanı Dulkadiroğlu Heyecan Bahçesi, yarıyıl tatilinde keyifli zaman geçirmek isteyen öğrencileri bekliyor. Karne sevinci yaşayan öğrencilere extrem aktivite alanları sunmaya hazırlanan Heyecan Bahçesi, özellikle hafta sonları kahvaltı konsepti ile de dikkat çekiyor.

Heyecan Bahçesi’ne gösterilen ilgiye değinen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, projenin birçok belediyeye örnek olduğunun altını çizdi.
Çevre illerden birçok belediyenin projeyi incelediğini anlatan Başkan Okay, konuyla ilgili şunları söyledi: “2020 yılında hizmete sunduğumuz Heyecan Bahçesi, Kahramanmaraşlı gençlerin gözdesi oldu. İçerisinde bulundurduğu aktivite alanları ve sosyal alanlarıyla çevre belediyelere de örnek oldu. Şehrimize böyle güzel bir proje kazandırmaktan büyük memnuniyet ve gurur duyuyoruz. Özellikle bu hafta sonu yarıyıl tatili başlıyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda yarıyıl tatilinde Heyecan Bahçesi’ne yoğun bir ilgi bekliyoruz. Hazırlıklarımızı da bu yönde yaptık. Arkadaşlarımız misafirlerimizin keyifli vakit geçirmesi adına gereken tüm çalışmaları yaptılar.”

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Dulkadiroğlu Heyecan Bahçesi öğrencileri Bekliyor!
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