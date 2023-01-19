Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Ekinözü’nde Ulaşım Yatırımları Sürüyor
Ekinözü’nde Ulaşım Yatırımları Sürüyor
Karagöz ve Hacivat hem eğlendirdi hem öğretti
Karagöz ve Hacivat hem eğlendirdi...
Türk Halk Müziği ve Çocuk Korosu Başvuruları Başladı!
Türk Halk Müziği ve Çocuk...
Canan Olpak Koç Söyleşisi İleri Bir Tarihe Ertelendi
Canan Olpak Koç Söyleşisi İleri...
Tongar, Ebeveynlere Çocuk Eğitimini Anlattı
Tongar, Ebeveynlere Çocuk Eğitimini Anlattı

Kahramanmaraş’ta KASKİ 36 işçi alıyor!

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ), 36 geçici işçi alımı yapacak.

Kahramanmaraş’ta KASKİ 36 işçi alıyor!

Kahramanmaraş’ta KASKİ 36 işçi alıyor!

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ), 36 geçici işçi alımı yapacak.

19 Ocak 2023 Perşembe 15:30

Başvuru şartlarını taşıyan adayların 18 Ocak 2023 / 22 Ocak 2023 tarihleri arasında online başvuru yapmaları gerekiyor.

İŞTE DETAYLAR…

“KASKİ A.Ş. bünyesinde geçici işçi olarak (5 ay 29 gün) çalıştırılmak üzere aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.”

A) Aranan Şartlar

1) 2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

2) Son müracaat tarihi itibariyle 45 yaşını geçmemiş olmak.

3) Görev yapacağı yerde ikamet etmeyi kabul etmek.

B) İstenilen Belgeler

1) Kamu Kurum ve Kuruluşları, Bağlı Kuruluşlar, Belediyeler ve Belediye Şirketlerinde Kanalizasyon ve İçme Suyu işlerinde son iki yıl içerisinde en az 3 (Üç) ay çalıştığına dair onaylı belge.

2) Sabıka Kayıt belgesi.

3) Diploma veya mezuniyet belgesi.

C) Müracaat

Başvuru şartlarını taşıyan adayların 18 Ocak 2023 / 22 Ocak 2023 tarihleri arasında https://www.maraskaski.gov.tr/ web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

D) Değerlendirme

1) 1 numaralı ünvan için müracaat eden adaylardan alınacak sayının 5 katı kadar aday, diploma notu esas alınarak mülakata çağrılacaktır. Diploma notunda, en son mezun olduğu okul diploması esas alınır.

2) Mülakata çağrılan adaylar SGK hizmet dökümünü komisyona ibraz edeceklerdir.


BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta KASKİ 36 Işçi Alıyor!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aykut Balcıoğlu, Dünya Zirvesinde Kahramanmaraş’ı Temsil Edecek
Aykut Balcıoğlu, Dünya Zirvesinde Kahramanmaraş’ı Temsil Edecek
TİGEM 50 Sözleşmeli Teknik Personel Alınacak
TİGEM 50 Sözleşmeli Teknik Personel Alınacak
Bakanlık 1.400 personel alımı yapacak! Listede Kahramanmaraş’ta var
Bakanlık 1.400 personel alımı yapacak! Listede Kahramanmaraş’ta var
İş Dünyasından Bakan Muş’a Ziyaret
İş Dünyasından Bakan Muş’a Ziyaret
Fatih Ölmez 2023 hedeflerine ne oldu?
Fatih Ölmez 2023 hedeflerine ne oldu?

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber