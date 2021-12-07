Dulkadiroğlu’ndan Akyar Mahallesine Sosyal Tesis

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin bölgesinin sosyal tesis ihtiyacını gidermek amacıyla başlattığı sosyal tesis çalışmaları hızla devam ediyor.

Son olarak Akyar mahallesine bir adet sosyal tesis inşa eden Dulkadiroğlu Belediyesi, sosyal tesisin inşaat çalışmalarının tamamlandığını ve dekorasyon çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları söyledi: “Bölgemizi sosyal tesis bakımından çok zengin bir konuma getireceğimizin sözünü vermiştik. Çok şükür bugün birçok mahallemize bölgesel olarak hizmet edecek kapasitede sosyal tesis kazandırdık. Son olarak Akyar mahallemize çok amaçlı bir sosyal tesis inşa ettik. Çalışmaları noktasında sona geldiğimiz tesisimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunma anlamında gün sayıyoruz. Ben şimdiden ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”