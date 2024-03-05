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Dulkadiroğlu’ndan Gençlere Özel Matematik Atölyesi

Dulkadiroğlu Belediyesi Gençlik Merkezleri, gençlere matematiği sevdirmek için matematik atölyesi kurdu.

Dulkadiroğlu’ndan Gençlere Özel Matematik Atölyesi

Dulkadiroğlu’ndan Gençlere Özel Matematik Atölyesi

Dulkadiroğlu Belediyesi Gençlik Merkezleri, gençlere matematiği sevdirmek için matematik atölyesi kurdu.

05 Mart 2024 Salı 16:35

Muhammet Murat Akkurt Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde faaliyetlerine başlayan matematik atölyesinde, çeşitli aktivitelerle gençlere matematik sevdiriliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları söyledi: “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin sosyal, kültürel ve eğitim öğretimlerine katkı sağlama adına çeşitli faaliyetler ve aktiviteler yapmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda yoğun bir çalışma yapan Dulkadiroğlu Gençlik Merkezimiz, gençlerimize matematik atölyesi oluşturdu. Burada gençlere matematiği sevdirme adına çeşitli aktivitelere imza atıyorlar. Gençlik merkezlerimizin bu gibi çalışmaları artarak devam edecek.”

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Dulkadiroğlu’ndan Gençlere Özel Matematik Atölyesi
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