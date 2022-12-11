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Dulkadiroğlu’ndan kırım mahallesine sosyal tesis
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Dulkadiroğlu’ndan kırım mahallesine sosyal tesis

Dulkadiroğlu Belediyesi, Kırım mahallesinde başlattığı sosyal tesis çalışmasını tamamladı.

Dulkadiroğlu’ndan kırım mahallesine sosyal tesis

Dulkadiroğlu’ndan kırım mahallesine sosyal tesis

Dulkadiroğlu Belediyesi, Kırım mahallesinde başlattığı sosyal tesis çalışmasını tamamladı.

11 Aralık 2022 Pazar 13:18

Birçok mahalleye çok amaçlı sosyal tesis kazandıran Dulkadiroğlu Belediyesi, son olarak Kırım mahallesinde başlattığı sosyal tesis yapım çalışmasını tamamladı.
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, tamamlanan proje ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Okay, değerlendirmesinde şunları söyledi: “Bölgemizi sosyal tesis basımından zenginleştirme adına çalışmalarımız devam ediyor. Son olarak Kırım mahallemizde yapımına başladığımız sosyal tesis çalışmasını tamamladık. Çok amaçlı olarak hizmet verecek olan tesisimiz bölgesine hitap edecek kapasitede inşa edildi. Mahallemize şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun.”

 

Anahtar Kelimeler:
Dulkadiroğlu’ndan Kırım Mahallesine Sosyal Tesis
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