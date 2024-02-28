Fırat Görgel “Hizmetleri ilmek ilmek dokuyacağız”

Kahramanmaraş’ta seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı’nın seçim ofisi açılışlarını aralıksız sürdürdü. Daha önce bütün ilçelerde gerçekleştirilen seçim ofisi açılışları Afşin ve Göksun’da da yapılarak tamamlanmış oldu. Açılış programının ilk durağı Afşin oldu. AK Parti Afşin Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışında konuşan AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, her gidilen yerde büyük bir coşku yaşandığına dikkat çekerek bu coşkunun kendisini duygulandırdığını ifade etti. 31 Mart’a kadar sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakılmaması konusunda teşkilatlarından istekte bulunan Görgel, Kahramanmaraş’ın tüm ilçelerine hizmeti ilmek ilmek dokuyacaklarını söyledi.

SAHA TÜM İLÇELERİMİZDE SEÇİMİ KAZANACAĞIMIZI SÖYLÜYOR

Konuşması sık sık sloganlarla ve alkışlarla kesilen Görgel, sahadaki çalışmaların olumlu gittiğini dile getirerektüm ilçelerde ve büyükşehirde seçimi kazanacaklarını ifade etti. Görgel; “İnşallah 31 Mart’ta Koray Kıraç başkanımız Afşin’de, bizde Büyükşehir’de yeni bir zafere imza atacağız. Afşin’imize ve Kahramanmaraş’ımızın tamamına güzel hizmetleri hep beraber sunacağız. Bugün Afşin’de yine beni çok duygulandıran bir tablo ile karşı karşıyayız. Beraberce çalıştığımız tüm abilerimiz, ablalarımız hepsi buradalar. Önceden görev yapmış, bu partide mahalle mahalle gezmiş, bu partinin çilesini çekmiş, gerektiğinde meydanlarda davası için yatmış, hepsi buradalar. Bu tabloya sahip olabilecek başka bir siyasi oluşum yok. Bizi bugün vatandaşıyla, milletiyle hemhal eden şey budur. Her zaman bu değerlere sahip çıkmak, en büyük değerimiz olsun. Her gittiğimiz yerde çok büyük bir coşku var. Saha bize şunu söylüyor, Afşin’imizde de tüm ilçelerimizde de Büyükşehrimizde de biz bu seçimi kazanacağız” şeklinde konuştu.

GÖNLÜ KIRILANLARIN GÖNÜLLERİNİ TAMİR ETMEMİZ GEREKİYOR

Gönlü kırılanların gönüllerinin tamir edilmesi gerektiğini belirten AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı FıratGörgel, “Sıkılmadık el bırakmamız gerekiyor. Kadınlarımızın girilmedik hane bırakmaması gerekiyor. İşte o zaman biz 31 Mart’ta istediğimiz sonuca ulaşırız. Eğer biz bu işi boş verir rehavete kapılırsak bu olmaz. Bizler Koray Başkanımla aday olarak gece gündüz çalışıyoruz. 1 Nisan’dan sonrada çalışacağız. Bize destek veren tüm kardeşlerimizin 31 Mart’a kadar bizlere eşlik etmesi gerekiyor. Kapı kapı girmesi ve herkesin elini sıkması gerekiyor. Gönlü kırılanların gönüllerini tamir etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI BELEDİYELERİNİN YAPTIĞI HİZMETLER ORTADADIR

Afşin SKM’nin açılışının ardından açılışın yaptıkları Göksun SKM açılışında da Göksunlulara net mesajlar veren Görgel; “Gerçek Belediyecilik dediğimiz zaman yanlış yere çekenler oluyordu. 1994 yılında Cumhurbaşkanımız İstanbul’da çerçöp olan bir belediyeyi devralmıştı. Allah’ın izniyle İstanbul’u gerçek bir belediye yaptı ve Türkiye’ye belediyeciliği ispat etti. O gün bugündür onun yol arkadaşı olan insanlar gerçek belediyecilik nedir onu gösteriyorlar. Bugün Cumhur İttifakı belediyelerinin yaptığı hizmetler ortadadır. Hatalarımız, eksiklerimiz vardır. Bunları tamamlayıp, çok daha iyisini yaparız. 1 Nisan’dan sonra da Göksunluların ve Kahramanmaraşlıların desteğiyle çok farklı süreci yaşatacağız. İnşallah bizler Göksun’umuza çok daha fazlasını yapacağız” dedi.

GÖKSUN’UN ALTYAPI PROBLEMLERİNİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ

Göksun’un altyapı problemlerini çözeceklerini kaydeden Görgel; “17 yıldır bu şehirde siyaset yapıyorum. Gençlik kolları başkanlığı yaptım, ilçe başkanlığı yaptım, il başkanlığı yaptım. İnşallah şimdi de bu şehre sizler destek olursanız büyükşehir belediye başkanı olarak hizmet edeceğim. Kanalizasyonda sıkıntılar yaşadığınızı biliyoruz. Grup yollarında sıkıntılar yaşadığınızı biliyoruz. İnşallah Allah nasip ederse Göksun’un altyapı problemlerini ortadan kaldıracağız. Tertemiz bir Göksun yapacağız. Bunların tamamını Kahramanmaraş’ın tüm ilçelerinde yapacağız. 31 Mart’ta buradan güçlü bir haykırış bekliyoruz. Hizmetleri ilmek ilmek dokuyacağız” diye sözlerini tamamladı.

AFŞİN’DE 700 TANE KONUTU HAK SAHİPLERİNE TESLİM ETTİK

TBMM Tarım,Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci ise Afşin’de yapılan konutlara değinirken; “6 Şubat’ta deprem oldu. Ama biz 6 Şubat’tan bir yıl sonra 700 tane konutu hak sahiplerine teslim ettik. Teslim edilecek konut sayısı bin 548, bunun 700’ü teslim edildi. Önümüzdeki aylarda da teslimler devam edecek. Toplam konut sayısı 3 bin 185 konut. Peki hak sahibi kaç kişi? 2 bin 700, 400’den fazla hak sahibinin ihtiyaçları karşılandıktan sonra fazladan konut var mı? Var peki ben size soruyorum yaparsa kim yapar? Tabii ki Cumhur İttifakı, tabii ki AK Parti. Koray Kıraç kardeşimiz 7.sıra konulduğunda belki siz seçilir seçilmez diye düşündünüz ama ne oldu şimdi 31 Mart seçimlerinde belediye başkan adayımız oldu. Allah’ın izniyle 1 Nisan’da iş başı yapacak mı? Yapacak. Peki kendi evlatlarına değer veren baş tacı yapan AK Parti’dir” ifadelerini kullandı.

GÖKSUN’DA 1105 KONUTU TESLİM ETTİK

Göksun’da 1 yılda bin 105 konutu teslim ettiklerini belirten Kirişci; “Göksun’umuzun hak sahipliği 644 olduğu halde, bin 105 konut 1 yıl gibi sürede tamamlanmış ve anahtarları teslim edilmiştir. Umarım bizi eleştirenler evi teslim edilen ev sahipleriyle konuşur. 2 bin 205 köy evi de inşallah hızlı bir şekilde tamamlanacak. Biz “Yeni Kahramanmaraş, Yeni Göksun” diyoruz. Çünkü depremle birlikte tercihlerimiz ve atmamız gereken adımlar değişti. Depremde bir çalışanlar vardı, bir de turist gibi gelip fotoğraf verip gidenler vardı. Cumhurbaşkanımız depremden sonra Kahramanmaraş’ımıza tam 7 kez teşriflerde bulundu. Kahramanmaraş’ımızı ziyaret etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, bizlere rehberlik yapıyorlar. Rabbim onlara sağlık ve sıhhat versin” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Milletvekillerinde selamlama konuşması yaptığı SKM açılışlarının ardından Afşin ve Göksun’da esnaf ziyareti yapıldı.

Açılışlara; TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal, Mehmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan,Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ve çok sayıda vatandaş katıldı.