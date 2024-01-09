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Göksun'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi açıkladı, Kahramanmaraş Göksun'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli'ye göre depremin derinliği 2.6 kilometre olarak belirlendi.

Göksun'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

Göksun'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi açıkladı, Kahramanmaraş Göksun'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli'ye göre depremin derinliği 2.6 kilometre olarak belirlendi.

09 Ocak 2024 Salı 14:14

Kandilli Rasathanesi açıkladı, Kahramanmaraş Göksun'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Kandilli'ye göre depremin derinliği 2.6 kilometre olarak belirlendi. Gerçekleşen depremin konumu aşağıda yer alıyor. Deprem 12.14'te meydana geldi.

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Göksunda 3.6 Büyüklüğünde Deprem!
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