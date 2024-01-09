Kandilli Rasathanesi açıkladı, Kahramanmaraş Göksun'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli'ye göre depremin derinliği 2.6 kilometre olarak belirlendi. Gerçekleşen depremin konumu aşağıda yer alıyor. Deprem 12.14'te meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi açıkladı, Kahramanmaraş Göksun'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli'ye göre depremin derinliği 2.6 kilometre olarak belirlendi.
Kandilli Rasathanesi açıkladı, Kahramanmaraş Göksun'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli'ye göre depremin derinliği 2.6 kilometre olarak belirlendi. Gerçekleşen depremin konumu aşağıda yer alıyor. Deprem 12.14'te meydana geldi.