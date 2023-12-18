Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinden Kadınlara Girişimcilik Kursu!
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinden Kadınlara Girişimcilik...
SANKO Okullarından Yüzme Başarısı
SANKO Okullarından Yüzme Başarısı
Kahramanmaraş için kapalı yol uyarısı!
Kahramanmaraş için kapalı yol uyarısı!
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Spinal Günleri’
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Spinal Günleri’
SANKO’lu öğrencilerden eskrim başarısı!
SANKO’lu öğrencilerden eskrim başarısı!

Göksun’da "Zor Zamanlarda Aile Olmak" Söyleşi Programı Düzenledi

Göksun Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Yılı’nda hizmete açtığı Göksun'un ilk Kültür Merkezinde ilçenin Sosyal ve Kültürel hayatına yeni bir ivme kazandırmak için birbirinden güzel ve özel programlar düzenliyor.

Göksun’da "Zor Zamanlarda Aile Olmak" Söyleşi Programı Düzenledi

Göksun’da "Zor Zamanlarda Aile Olmak" Söyleşi Programı Düzenledi

Göksun Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Yılı’nda hizmete açtığı Göksun'un ilk Kültür Merkezinde ilçenin Sosyal ve Kültürel hayatına yeni bir ivme kazandırmak için birbirinden güzel ve özel programlar düzenliyor.

18 Aralık 2023 Pazartesi 12:46

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilçe halkı üzerinde oluşturduğu ruhsal çöküntü ve karamsarlıkların ortadan kaldırılması, moral ve motivasyonunun yükseltilmesi ve normal hayata dönüşün hızlandırılmasını amaçlayan Göksun Belediyesi, Uzman Aile Danışmanı ve Nöropsikolog Hatice Kübra Tongar'ın konuşmacı olarak katıldığı "Zor Zamanlarda Aile Olmak" konulu söyleşi programını Kültür Merkezimizde gerçekleştirdi.

Söyleşiye, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, eşi Mefaret Aydın hanımefendi ile birlikte katılıdı.

Yoğun bir katılımın olduğu etkinlikte Yazar Tongar, "Manevi duygular içinde evliliğin ve aile olmanın gerekliliğini, çocukları yetiştirme aşamasında ebeveynlerin davranış şekillerini, aile çatısı altında eşlerin birbirine nasıl davranması gerektiğini, zor zamanlarda aile olabilmenin önemini” anlattı.

Hatice Kübra Tongar, katılımcılara hayatlarını ve yaşamlarını güzelleştirecek şu kıymetli öneride bulundu:

"Bir davranışı yapacağınız zaman, bir söz söylemek istediğiniz zaman, kendinize şu soruyu sorun. Allah Resulü bu gün yaşıyor olsaydı şu an yapacağım şeyi yapar mıydı? Söyleyeceğim bu sözü söyler miydi? Hepimiz bu şiar üzerine hareket edersek emin olun çok daha huzurlu bir aile, çok daha güvenli bir toplum oluruz."

Başkan Aydın ve Mefaret hanımefendi, söyleşi programının sonunda Uzman Aile Danışmanı Tongar'a çiçek ve teşekkür belgesi taktim ettiler. Ardından imza etkinliğinde katılımcıların kitaplarını imzalayan Tongar, söyleşi programına gelen sevenleri ile fotoğraf çektirdi.

Anahtar Kelimeler:
Göksun’da Zor Zamanlarda Aile Olmak Söyleşi Programı Düzenledi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta depremi en iyi anlatan kazandı
Kahramanmaraş’ta depremi en iyi anlatan kazandı
EXPO Çalışması Türkoğlu’na Fransa Daveti Getirdi!
EXPO Çalışması Türkoğlu’na Fransa Daveti Getirdi!
KAMEK’te 6 yeni kurs için başvurular başladı!
KAMEK’te 6 yeni kurs için başvurular başladı!
Kahramanmaraş’ta Onikişubat Batı mahalleleri platformu kuruldu!
Kahramanmaraş’ta Onikişubat Batı mahalleleri platformu kuruldu!
Kahramanmaraş İl Müdürü Mutlu Kaya Gaziantep'e atandı!
Kahramanmaraş İl Müdürü Mutlu Kaya Gaziantep'e atandı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber