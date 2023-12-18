Göksun’da "Zor Zamanlarda Aile Olmak" Söyleşi Programı Düzenledi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilçe halkı üzerinde oluşturduğu ruhsal çöküntü ve karamsarlıkların ortadan kaldırılması, moral ve motivasyonunun yükseltilmesi ve normal hayata dönüşün hızlandırılmasını amaçlayan Göksun Belediyesi, Uzman Aile Danışmanı ve Nöropsikolog Hatice Kübra Tongar'ın konuşmacı olarak katıldığı "Zor Zamanlarda Aile Olmak" konulu söyleşi programını Kültür Merkezimizde gerçekleştirdi.

Söyleşiye, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, eşi Mefaret Aydın hanımefendi ile birlikte katılıdı.

Yoğun bir katılımın olduğu etkinlikte Yazar Tongar, "Manevi duygular içinde evliliğin ve aile olmanın gerekliliğini, çocukları yetiştirme aşamasında ebeveynlerin davranış şekillerini, aile çatısı altında eşlerin birbirine nasıl davranması gerektiğini, zor zamanlarda aile olabilmenin önemini” anlattı.

Hatice Kübra Tongar, katılımcılara hayatlarını ve yaşamlarını güzelleştirecek şu kıymetli öneride bulundu:

"Bir davranışı yapacağınız zaman, bir söz söylemek istediğiniz zaman, kendinize şu soruyu sorun. Allah Resulü bu gün yaşıyor olsaydı şu an yapacağım şeyi yapar mıydı? Söyleyeceğim bu sözü söyler miydi? Hepimiz bu şiar üzerine hareket edersek emin olun çok daha huzurlu bir aile, çok daha güvenli bir toplum oluruz."

Başkan Aydın ve Mefaret hanımefendi, söyleşi programının sonunda Uzman Aile Danışmanı Tongar'a çiçek ve teşekkür belgesi taktim ettiler. Ardından imza etkinliğinde katılımcıların kitaplarını imzalayan Tongar, söyleşi programına gelen sevenleri ile fotoğraf çektirdi.