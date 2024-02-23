Görgün ve Bozdoğan’dan Karacasu Kampüsü’nde İnceleme

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramanmaraş Üretim Tesisi açılış töreni için kente gelen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, Savunma Sanayii ve TUSAŞ heyetleriyle birlikte, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Karacasu Kampüsü’nde incelemede bulundu.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan’ın eşliğinde gerçekleşen ziyarette, KİÜ bünyesinde Karacasu’da eğitime açılacak olan Airbus-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu’nun inşa edileceği bölge incelendi. Ziyarette, Rektör Bakan tarafından Prof. Dr. Görgün ve Prof. Dr. Bozdoğan ile beraberlerindeki heyete, yüksekokulun konumlandırıldığı alan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretleri ve destekleri dolayısıyla Prof. Dr. Görgün ve Prof. Dr. Bozdoğan’a teşekkür eden, Rektör Bakan, şunları söyledi:

“Bugün Kahramanmaraş için tarihi bir gün. TUSAŞ tarafından kurulan üretim tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Artık Türkiye’nin havacılık ve savunma sanayiinde Kahramanmaraş’ta var. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün’e, TUSAŞ Başkanımız Prof. Dr. Rafet Bozdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz. Tabi bundan sonraki aşamada üniversitemiz çatısı altında Airbus-TUSAŞ Meslek Yüksekokulu’nun fiziki mekanlarını, dersliklerini, laboratuvarlarını ve sosyal alanlarını inşa edeceğiz. Bu bağlamda da Prof. Dr. Görgün ve Prof. Dr. Bozdoğan hocalarımızla, okulun yükseleceği alanda inceleme ve bilgilendirme yapma fırsatı bulduk. Artık proje hazırlık safhasının son aşamasına geldik ve en kısa sürede temelinin atılmasını ümit ediyoruz. Üniversitemiz için prestij bir alan olarak gördüğümüz bu yüksekokulun kazandırılmasında Rafet Bozdoğan hocamızın gerçekten büyük desteklerini gördük. Kendisine teşekkür ediyoruz.”