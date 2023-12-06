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Ilıca'daki Vali Saim Çotur Kaplıcası 3 Yıl Süreyle Kiraya Verilecek

Kahramanmaraş'ın turizm merkezi Ilıca'da bulunan Vali Saim Çotur Kaplıcası, Onikişubat Belediyesi'ne ait olan mülkiyetiyle birlikte 3 yıl süreyle kiraya verilecek. İhale için belirlenen 3 yıllık kira bedeli 13 milyon 500 bin TL olarak açıklandı.

Ilıca'daki Vali Saim Çotur Kaplıcası 3 Yıl Süreyle Kiraya Verilecek

Ilıca'daki Vali Saim Çotur Kaplıcası 3 Yıl Süreyle Kiraya Verilecek

Kahramanmaraş'ın turizm merkezi Ilıca'da bulunan Vali Saim Çotur Kaplıcası, Onikişubat Belediyesi'ne ait olan mülkiyetiyle birlikte 3 yıl süreyle kiraya verilecek. İhale için belirlenen 3 yıllık kira bedeli 13 milyon 500 bin TL olarak açıklandı.

06 Aralık 2023 Çarşamba 13:32

İhale Detayları

İhaleye katılmak isteyenlerin başvurularını yapabilmeleri için son tarih 20 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 12:00 olarak belirlendi. Başvuruların İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisi'ne yapılması gerekmektedir.

Bu adım, Ilıca'nın turizm potansiyelini artırmayı ve bölgeye yapılacak yatırımlarla turistik alanda çeşitliliği artırmayı hedefliyor. Ilıca'nın termal kaynaklarıyla ünlü olması, bölgenin sağlık ve wellness turizmi açısından önemli bir destinasyon haline gelmesine olanak tanıyor.

İLAN
ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Ilıca Mahallesi 251 ada 3 parselde bulunan Vali Saim ÇOTUR Kaplıcası (2 adet Kapalı Havuz, 2 adet Açık Havuz, 12 adet Jakuzi Odası, 2 adet Jakuzi odası faal değil, 8 adet Küvet odası suyun az olmasından dolayı faal değil) 08/11/2023 tarihli ve 2023/655 sayılı Belediye Encümen Kararına istinaden kiralanacaktır.

İhale 20 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 14:20'de Cumhuriyet Mah. 14064.Sokak No:134/A Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ''Kapalı Zarf Usulü İhale Yolu İle'' yapılacaktır.

İhale ile kiralanacak olan İlçemiz Ilıca Mahallesi 251 ada 3 parselde bulunan Vali Saim ÇOTUR Kaplıcasının 3 yıllık kirasının Muhammen Bedeli 13.500.000,00-TL (On üç milyon beş yüz bin TL) Geçici Teminat Bedeli 405.000,00-TL (Dört yüz beş bin TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.

İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 500,00 TL (Beş yüz TL) bedel ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 20 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 12:00'a kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

2023 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)

Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)

İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)

Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)

Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (Gerçek Kişi)

Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)

İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)

Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)

İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

Kiralama şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlgililere ilanen duyurulur.

Anahtar Kelimeler:
Ilıcadaki Vali Saim Çotur Kaplıcası 3 Yıl Süreyle Kiraya Verilecek
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