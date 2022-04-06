İstiklal Madalyamızı Gurur ve İftiharla Taşıyoruz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehre İstiklal Madalyası verilişinin 97. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen kutlama etkinliğine katıldı. Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Mehmet Emin Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ile protokol üyeleri katıldı. Çelenk sunma töreniyle başlayan etkinlikte şehrimizin gururu olan İstiklal Madalyası, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından şanlı bayrağımıza takılarak göndere çekildi.

97 Yıldır İftiharla Taşıyoruz

İstiklal Madalyası’nın birliğimizin, dirliğimizin, inancımızın ve kardeşliğimizin sembolü olduğunu vurgulayan Başkan Güngör, “1919’un Ekim ayında, Sütçü İmamın ilk kurşunuyla başlayan istiklal harbimiz, Maraşlının topyekûn mücadelesiyle 11 Şubat 1920’de zaferle sonuçlanmıştır. İstiklal ve istikbal mücadelemiz 5 Nisan 1925’te İstiklal Madalyası ve 7 Şubat 1973’te Kahramanlık unvanının verilmesiyle taçlanmıştır. Birliğimizin, dirliğimizin, inancımızın, kardeşliğimizin ve topyekûn mücadelemizin sembolü olan madalyamız, 97 yıl önce yine böyle bir Ramazan ayı içinde şehrimize verilmişti. Bu tarihten beri madalyamızı, şanlı bayrağımıza iftiharla takarak bu haklı gururu yaşamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İstiklal Mücadelesinin Öncü Şehri

Maraş’ın Milli Mücadele’sinin işgal altındaki diğer Anadolu şehirlerine de ilham olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’a İstiklal Madalyası verdiren mücadele bölgemize, ülkemize ve coğrafyamıza istiklal ilhamı veren mücadelenin adıdır. Maraş’ın mücadelesinin ilham kaynağını, Çanakkale’nin savunmasından, Antep’in kalkışmasından, Urfa’nın direnişinden, Kurtuluş Savaşı’ndan, Medine müdafaasından, Libya’da Ömer Muhtar’ın, Bosna’da Aliya’nın, Karabağ’da Azeri kardeşlerimizin mücadelesinden ayrı tutamayız. Bunların hepsi de aynı ruh ve aynı inancın eseridir. Bu inancın kökü öyle derinlerdedir ki, tarihin en zor dönemlerinde ortaya çıkarak, millet olma hikâyemizin nüvesini oluşturmuştur” dedi.

Korkma

Etkinlikte konuşan Başkan Güngör, “Kurtuluş mücadelemizin kökleri, şanlı tarihimizde sayı üstünlüğü olan düşmana galip geldiğimiz Bedir’den Çanakkale’ye uzanan sayısız kahramanlıklarımıza dayanmaktadır. Çünkü inançlı ve korkusu olmayanlar bu zaferleri kazanabilirler. O nedenle bu yıl ki kurtuluş haftamızda “Korkma” dedik. Çünkü Allah Resulü, Sevr Mağarasında Hz. Ebubekir’e “Ya Ebubekir üzülme, korkma. Allah bizimle beraberdir” diyordu. Allah Resulünden aldığı referansla Avukat Mehmet Ali Bey ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’da ‘Korkma!’ diyordu. Madalyamız, bütün bu ortak inancın ve mücadelenin bir şehirde tecessüm ettiğinin sembolüdür. Ecdadımız, böyle bir iman ve gayretle mücadele ederek bu toprakları ve İstiklal Madalyamızı bizlere emanet bıraktı” ifadelerini kullandı.

Ecdadımızın Bizlere Mirası

Başkan Güngör konuşmasını, “Tarih, bir milleti dirilten en önemli ilham kaynağıdır. 5 Nisan Madalya Günü, tarihi hafızamızı yenilememizi, tarihin aynasından bugüne bakmamızı sağlayan müstesna zaman dilimlerinden bir tanesidir. Bu vesileyle, bizlere böylesine müstesna bir vatanı miras bırakan Sütçü İmam, Aslanbey, Şeyh Ali Sezai Efendi, Hafız Ali Efendi, Mıllış Nuri, Senem Ayşe, Rıdvan Hoca, Abdal Halil Ağa gibi nice ecdadımızı ve ismini sayamadığım milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, gazilerimize de hayırlı uzun ömürler diliyorum” cümleleriyle noktaladı.