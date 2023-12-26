Kahramanmaraş Alışveriş Festivali ve Fuarı, Expo 2023'de Başlıyor

Onikişubat Belediyesi’nin himayesinde, esnaf odalarının katılımıyla düzenlenecek olan bölgenin en kapsamlı ve en büyük Alışveriş Festivali ve Fuarı, 27 Aralık Çarşamba günü saat 11.00’da kapılarını açacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ev sahipliğini yaptığı Uluslararası EXPO 2023’le 23 ülkeyi Kahramanmaraş’a taşıyan Onikişubat Belediyesi, Sergi Alanı’nı özellikle depremzede kent halkı için yaşam alanına çevirirken, etkinliklerle de hem vatandaşların rehabilitasyon sürecine katkı sağlıyor hem de esnaflara destek oluyor.

EXPO 2023’ün açıldığı ilk günden itibaren, Rafadan Tayfa, Kitap Fuarı, Çikolata ve Kahve Festivali, Tekstil Fuarı gibi 7’den 70’e tüm ziyaretçilerine hitap eden etkinlikleri başarıyla ziyaretçileriyle buluşturan Onikişubat Belediyesi, etkinliklere hız kesmeden devam ediyor.

Uluslararası EXPO 2023’le Kahramanmaraş’ın değerlerini marka yapma hedefleyen Başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, bu kez ise esnaflara yönelik anlamlı bir festival düzenliyor.

Deprem sebebiyle küçülme yaşayan esnafa can suyu olacak

Koronavirüs salgınıyla başlayan, akabinde deprem felaketiyle devam eden süreçte pek çok sektör gibi tekstil, giyim ve hediyelik eşya sektörü de daralma yaşadı.

Kahramanmaraş’ın, tekstil sektöründe Türkiye’nin önde gelen kentlerinden biri olma özelliğinin sürdürülebilir olmasının yanı sıra daralma yaşayan esnafa can suyu olmak hedefiyle sorumluluk üstlenen Başkan Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, giyim sektörünün nabzını EXPO 2023’de tutacak.

Bu kapsamda Onikişubat Belediyesi’nin himayesinde, esnaf odalarının katkılarıyla düzenlenecek olan bölgenin en kapsamlı ve en büyük Alışveriş Festivali ve Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

Kahramanmaraş ekonomisinin can damarlarından biri olan giyim ve tekstil sektörüne ışık tutacak fuar, 27 Aralık – 1 Ocak tarihleri arasında EXPO 2023 Sergi Alanı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Ziyaretçiler, EXPO 2023 Ülke Bahçeleri Fuar Alanı’nda düzenlenecek Alışveriş Festivali ve Fuarı’nı, 27 Aralık Çarşamba günü (yarın) saat 11.00’da gerçekleştirilecek açılışın ardından 11.00 ile 17.00 saatleri arasında gezebilecek.

Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları Tekstil Fuarı’na davet eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Kahramanmaraş’ımızın tam bir ticaret, kültür ve turizm şehri olduğunu, 23 ülke bahçesinin yer aldığı Uluslararası EXPO 2023’te başlatacağımız bölgenin en kapsamlı ve en büyük Alışveriş Festivali ve Fuarıile gösteriyoruz. Tüm vatandaşlarımız, 27 Aralık Çarşamba günü (yarın) saat 11.00’da gerçekleştireceğimiz açılışımıza davet ediyorum” ifadelerini kullandı.