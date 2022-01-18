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Kahramanmaraş beyaza büründü

Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, bazı okullarda eğitime ara verildi.

Kahramanmaraş beyaza büründü

Kahramanmaraş beyaza büründü

Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, bazı okullarda eğitime ara verildi.

18 Ocak 2022 Salı 17:03
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Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde sürücüler, kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yedikuyular Kayak Merkezinde kar kalındığı 90 santimetreyi geçerken, il merkezinde yaşanan kar yağışı trafikte yoğunluğa neden oldu.

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde temizlik çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, sürücüleri ve vatandaşları gerekli tedbirleri almadan yola çıkmamalarını önerdi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Türkoğlu ilçesinde 21, Dulkadiroğlu ilçesinde 25 mahallenin okulunda bugün öğleden sonra yüz yüze eğitime ara verildi.

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