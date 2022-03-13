Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden Kar Teyakkuzu

Dün geceden itibaren mesaide olan ekiplerin çalışmalarıyla ana arter ve kavşaklarda ulaşım kesintisiz sağlanıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçelerde gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra dün geceden itibaren şehir merkezinde de nöbette olan ekipler, tuzlama ve buzlanma önleyici solüsyon uygulamaları gerçekleştirdi. Bugün de öğle saatlerinde şehir merkezinde etkisini artıran yağışlar, alınan önlemler sayesinde herhangi bir aksaklığa neden olmadı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “200’ün üzerinde araç ve 600 personelimizle karla mücadele çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sorumluluk alanımızdaki tüm arterler açık” ifadeleri kullanıldı.