Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Maraş’ın Mücadelesi Anadolu’da Direnişin Fitilini Ateşledi
Maraş’ın Mücadelesi Anadolu’da Direnişin Fitilini...
Başkan Okay’dan 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Mesajı
Başkan Okay’dan 12 Mart İstiklal...
Vali Coşkun’dan 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Mesajı
Vali Coşkun’dan 12 Mart İstiklal...
Başkan Mahçiçek’ten İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten İstiklal Marşı’nın Kabulü...
Şair Genç, ‘Hayaller Hayatı Anlamlandırır’
Şair Genç, ‘Hayaller Hayatı Anlamlandırır’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden Kar Teyakkuzu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde tekrar etkisini gösteren kar yağışıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden Kar Teyakkuzu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden Kar Teyakkuzu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde tekrar etkisini gösteren kar yağışıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

13 Mart 2022 Pazar 20:00
banner459

Dün geceden itibaren mesaide olan ekiplerin çalışmalarıyla ana arter ve kavşaklarda ulaşım kesintisiz sağlanıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçelerde gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra dün geceden itibaren şehir merkezinde de nöbette olan ekipler, tuzlama ve buzlanma önleyici solüsyon uygulamaları gerçekleştirdi. Bugün de öğle saatlerinde şehir merkezinde etkisini artıran yağışlar, alınan önlemler sayesinde herhangi bir aksaklığa neden olmadı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “200’ün üzerinde araç ve 600 personelimizle karla mücadele çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sorumluluk alanımızdaki tüm arterler açık” ifadeleri kullanıldı.

Son Güncelleme: 13.03.2022 20:17
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden Kar Teyakkuzu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Mahçiçek, ‘İyi Ki Varsınız’ Dedi, Konsere Davet Etti
Başkan Mahçiçek, ‘İyi Ki Varsınız’ Dedi, Konsere Davet Etti
İstanbul Esenler Belediye Başkanı Kayınvalidesi Kahramanmaraş’ta Toprağa Verildi
İstanbul Esenler Belediye Başkanı Kayınvalidesi Kahramanmaraş’ta Toprağa Verildi
Cep telefonu ve internette açma kapama parası tarih oluyor!
Cep telefonu ve internette açma kapama parası tarih oluyor!
Başkan Okay, ‘Mahallelerimizin sorunlarını bir bir giderdik’
Başkan Okay, ‘Mahallelerimizin sorunlarını bir bir giderdik’
Kahramanmaraş'ta ‘Aileler Müzikle Buluşuyor’ projesi kapsamında genç ve minik sanatçılar sahne aldı
Kahramanmaraş'ta ‘Aileler Müzikle Buluşuyor’ projesi kapsamında genç ve minik sanatçılar sahne aldı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber