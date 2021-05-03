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Kahramanmaraş büyükşehir belediyesinden kira desteği

Tam kapanmada esnafa yönelik yeni bir destek daha açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Belediyemizin mülkiyeti altında bulunan işyeri ve dükkânlardan tam kapanma süresince kira ve ecrimisil ücreti alınmayacak. Zorlukları birlikte aşacağız” dedi.

Kahramanmaraş büyükşehir belediyesinden kira desteği

Kahramanmaraş büyükşehir belediyesinden kira desteği

Tam kapanmada esnafa yönelik yeni bir destek daha açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Belediyemizin mülkiyeti altında bulunan işyeri ve dükkânlardan tam kapanma süresince kira ve ecrimisil ücreti alınmayacak. Zorlukları birlikte aşacağız” dedi.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:31
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma sürecinin yaşanmasıyla birlikte devam eden sosyal desteklere bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan Sosyal Destek Kartı, ücretsiz ekmek projesi ve esnafa erken ödeme desteğinin yanı sıra bir müjde daha geldi. Başkan Güngör, tam kapanma sürecinde Büyükşehir mülkiyetindeki iş yerlerinden kira ve ecrimisil alınmayacağını açıkladı. Başkan Hayrettin Güngör, “İki yıldır yaşadığımız pandemi süreci hayatımızın birçok alanını kısıtladı. Ramazan ayıyla beraber hükümetimizin aldığı tedbirler çerçevesinde 17 günlük ‘Tam Kapanma’ sürecini yaşıyoruz. Biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizin yapmış olduğu desteklerin yanında belediyeler olarak kendi imkânlarımız ölçüsünde desteklerimizi vermeye devam ediyoruz. Daha önce açıkladığımız Ramazan ayı ve tam kapanma sürecinde 30 bin hemşehrimize “Sosyal Destek Kartı” sunduk. Bu destek kartları hemşerilerimizin dilediği esnafımızdan alabileceği bir kart özelliği taşıyor” diye konuştu.

Destek Miktarı 30 Milyon TL’ye Yaklaştı

Tam kapanmada esnafa verilen desteklere de değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bunun yanında kapanma sürecinde muhtarlarımız aracılığıyla Halk Ekmek fabrikamızdan üretilen ekmekleri 77 noktada bulunan büfelerimizden hemşehrilerimize ücretsiz olarak ulaştırmış olacağız. Ayrıca almış olduğumuz kararla Haziran ayına kadar vadesi gelmemiş esnaf borçlarımızı nakit olarak ödeyerek esnafımıza destek oluyoruz. Tüm bunlara ilave olarak bugün aldığımız bir kararla ‘tam kapanma’ süresince Büyükşehir Belediyemizin mülkiyetinde bulunan yaklaşık 350 işyerinden kira ücreti ve işgaliye almayacağız. Bugünleri, yaşadığımız bu zorlukları birlikte aşacağız. Esnafımızın ve hemşerilerimizin her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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