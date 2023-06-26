Kahramanmaraş Kapıçam Mezarlığı’na Ücretsiz Ulaşım!

Kurban Bayramı boyunca belediyeye ait 30/C, 32/B, 34/B, 36/B, 37/B, 39/B, 60, 62 ve 69/Bnumaralı hatlarda vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunacak olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ahirete irtihal eden yakınlarını kabirleri başında ziyaret etmek isteyen vatandaşların Kapıçam Şehir Mezarlığı’na ulaşımını sağlamak için ücretsiz toplu taşıma seferleri düzenleneceğini duyurdu.28 Haziran Çarşamba günü başlayacak uygulama, bayram süresince devam edecek. 30’ar dakikalık aralıklarla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden hareket edecek otobüsler; Derepazarı – Şelale – Eski İtfaiye – Sanayi ve Gaziantep Yolu güzergâhını takip ederek Kapıçam Şehir Mezarlığı’na ulaşım sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; Kapıçam Şehir Mezarlığı’na ulaşım sağlayacak otobüslerin hareket saatlerine https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleri internet adresi ve KahramanKart mobil uygulaması üzerinden ulaşılabileceği, toplu taşımaya ilişkin 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp hattından bilgi alınabileceği belirtildi.