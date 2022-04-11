Kahramanmaraş polisi vatandaşları bilgilendirdi!

Konuyla ilgili emniyetten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi;

“10.04.2022 Pazar günü 13.00 - 15.00 saatleri arası Toplum Destekli Polislik, Siber Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlükleri olarak “ Teşkilatımızın 177. Kuruluş Günü” münasebetiyle Demokrasi Meydanında stant açılarak vatandaşlarımıza yönelik KADES program tanıtımı, Kırmızı düdük, Siberay, Uyuma ve Narko Mobil konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapılmıştır. Etkinlikte çocuklara Polis amblemli şapka, tişört ve kırmızı düdük ayrıca vatandaşlarımıza bilgilendirme afişi dağıtılmıştır. Çalışmalarda 2500 kişiye ulaşılmıştır.”