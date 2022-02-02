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Kahramanmaraş'ta Milli Mücadele Sergisi

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, "Milli mücadelenin anısına kahramanlık ateşi" sergisi açıldı.

Kahramanmaraş'ta Milli Mücadele Sergisi

Kahramanmaraş'ta Milli Mücadele Sergisi

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, "Milli mücadelenin anısına kahramanlık ateşi" sergisi açıldı.

02 Şubat 2022 Çarşamba 14:47
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İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş Müzesi'nde açılan sergide, Sütçü İmam'ın kurtuluş mücadelesinde ilk kurşunu sıktığı tabanca ile Şehit Evliya'nın kullandığı silahlar ve kurtuluş mücadelesinde kullanılan sancak yer alıyor.

Serginin açılışına katılan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, burada gazetecilere, 12 Şubat'ın Kahramanmaraş'ın kurtuluş yıldönümü olduğunu hatırlattı.

Kurtuluş yıl dönümü öncesinde kentte çeşitli etkinliklerin yapıldığını ifade eden Coşkun, "Bugün müzemizde kentimizin kurtuluşunun 102. yıldönümü münasebetiyle mini bir sergi açılışını gerçekleştirdik. Kahraman ecdadımızın mücadele yıllarında kullandığı bir takım silah ve benzeri eşyaları küçükte olsa vatandaşlarımızın ve hemşerilerimizin beğenisine sunduk. İnşallah gelecek yıllarda bu sergiyi daha da çeşitlendirmek istiyoruz. Önemli olan bu kurtuluş ruhunun gelecek nesillere aktarılması bu ve benzeri etkinliklerle mümkün oluyor. Ben bu vesileyle kahraman ecdadımıza rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, bize bu vatanı bıraktılar. Bizlere de düşen görev inşallah onlara layık olmak ve bu vatanı ilelebet geleceğe taşımak. Sergimizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

15 Mart'a kadar gezilebilecek sergi, protokol üyelerinin kurdele kesimiyle vatandaşların ilgisine sunuldu.

Sergi açılışına, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, Müze Müdürü Safinaz Akbaş ile ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

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Kahramanmaraşta Milli Mücadele Sergisi
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