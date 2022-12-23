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Kahramanmaraş'ta Şehidin İsmi Mezun Olduğu Okulda Yaşatılacak

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 7 Temmuz'da çıkan çatışmada PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım'ın ismi mezun olduğu okula verildi.

Kahramanmaraş'ta Şehidin İsmi Mezun Olduğu Okulda Yaşatılacak

Kahramanmaraş'ta Şehidin İsmi Mezun Olduğu Okulda Yaşatılacak

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 7 Temmuz'da çıkan çatışmada PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım'ın ismi mezun olduğu okula verildi.

23 Aralık 2022 Cuma 08:58

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Taşoluk İlk ve Ortaokulu'nun isminin Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım İlk ve Ortaokulu olarak değiştirilmesi dolayısıyla düzenlenen törene, şehidin annesi Güllü, babası Mikdat Yıldırım ile Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, Göksun Kaymakamı Mustafa Caner Culukar, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Mustafa Caner Culukar, şehidin isminin okula verilmesinin burada eğitim alan öğrenciler için çok önemli olduğunu ifade etti.

Türk askerinin terörle mücadelede destan yazdığını anlatan Culukar, "Okulumuzun ismi şehidimizin ismiyle değiştiriliyor. Fakat önemli olan bir husus daha var. Bugün burada okuyan tüm evlatlarımız şehidimizi her gün hatırlasınlar buradaki esas maksat budur. Bunun gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması gerekiyor. Burada evlatlarımıza ve okulumuza da büyük bir sorumluluk düşüyor." dedi.

Şehit Yıldırım'a Allah'tan rahmet yakınlarına sabır dileyen Culukar, şehidin adının mezun olduğu okulda sonsuza kadar yaşayacağını kaydetti.

Ailesinin duygusal anlar yaşadığı programda, şehidin öz geçmişi ve fotoğraflarının yer aldığı bölümün de açılışı gerçekleştirildi.

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Kahramanmaraşta Şehidin İsmi Mezun Olduğu Okulda Yaşatılacak
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