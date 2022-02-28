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Kahramanmaraş’ta 28 Şubat sürecine tepki

Kahramanmaraş’ta 28 Şubat'ın 25. yılı dolayısıyla Ak Parti ve abzı STK’lar tepkilerini dile getirdi.

Kahramanmaraş’ta 28 Şubat sürecine tepki

Kahramanmaraş’ta 28 Şubat sürecine tepki

Kahramanmaraş’ta 28 Şubat'ın 25. yılı dolayısıyla Ak Parti ve abzı STK’lar tepkilerini dile getirdi.

28 Şubat 2022 Pazartesi 17:23
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Kahramanmaraş'ta da tarihi Ulu Cami önünde toplanan STK temsilcileri ve Ak Parti teşkilatı "Postmodern darbe: demokrasiye vurulan kara lekedir" pankartı açıldı.

AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel yaptığı açıklamada 25. yılını geride bırakan ve "postmodern" darbe olarak adlandırılan 28 Şubat sürecinin milletin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbe olduğunu söyledi.

Görgel, 28 Şubat post modern darbesi ile insanların ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakıldığını belirterek, "Milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır. Kadınlarımız ve genç kızlarımız, ne acıdır ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olmuştur. Darbecilerin kurduğu ikna odalarında nice kadın, inançları hiçe sayılarak horlanmış ve baskıya maruz kalmıştır." diye konuştu.

Son Güncelleme: 28.02.2022 17:30
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Kahramanmaraş’ta 28 Şubat Sürecine Tepki
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