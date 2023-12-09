Kahramanmaraş’ta dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

Sağanak nedeniyle birçok dere ve çay suları taştı, tarım arazileri su altında kaldı.

Sağanak yağış, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Tekir, Ilıca, Çağlayan, Döngel, Şahinkası, Kurucuova ve Çukurhisar Mahallelerinin yanı sıra Fırnız mevkiinde etkili oldu. Dulkadiroğlu ilçesinde kırsalda yer alan arı kovanları da sular altında kaldı.

Çağlayancerit ilçesinin helete Mahallesi'nde Göksu çayı taşarak tarım arazileri sular altında kaldı.

Öte yandan Onikişubat ilçesi sınırları içerisinde yer alan Sır Barajı'nın ayağında yer alan tarım arazileri de sulardan etkilendi.

Kahramanmaraş Valiliği ve Afad'dan yapılan açıklamada, geceden beri etkisini sürdüren sağanak yağışın bazı bölgelerde sele neden oldu ancak herhangi bir can kaybının olmadığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ta uzun yıllar Aralık ayı toplam yağış ortalaması metrekareye 130.6 kg iken Çağlayancerit İlçemize 24 saatte metrekareye 143.9 kg yağış düştü.

-Vali Mükerrem Ünlüer, “Son 24 saatte Türkiye genelinde en çok yağış Çağlayancerit İlçemizde meydana geldi.”

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kahramanmaraş genelinde şiddetli yağış sonrası Büyükşehir Belediyemiz ve AFAD başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından tüm imkanlar seferber edilmiştir. İlimiz genelinde yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle istirham ediyorum” denildi.