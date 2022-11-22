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Kahramanmaraş’ta ev hanımları buğdayı taş değirmende öğütüyorlar

Kahramanmaraş’ta ev hanımları buğdayı taş değirmende öğütme geleneği sürdürüyor.

Kahramanmaraş’ta ev hanımları buğdayı taş değirmende öğütüyorlar

Kahramanmaraş’ta ev hanımları buğdayı taş değirmende öğütüyorlar

Kahramanmaraş’ta ev hanımları buğdayı taş değirmende öğütme geleneği sürdürüyor.

22 Kasım 2022 Salı 15:06

Türkoğlu İlçesi Kılılı kırsalı ile Onikişubat ilçesi Küçüksır Mahallesinde kadınlar taş değirmende geleneksel yöntemlerle bulgur dövüyorlar, erkeler ise evlerinin damlarını loğluyor.

ASIRLARDIR YAŞATILAN GELENEK

Kahramanmaraş’ta asırlık "taşta buğday dövme" geleneği imece usulüyle yaşatılıyor.

Bölgede yaşayan kadınlar, gelişen teknolojiye rağmen taş değirmende hem yemeklerde kullanacakları ürünleri hazırlıyor hem de atalarından kalma asırlık geleneği genç nesillere aktarıyor.

Geleneksel yöntemlerle ilgili bilgi veren 45 yaşındaki Hatice Kahveci, “Biz burada mısırımızı, buğdayımızı taş değirmende öğüterek doğal bir besin elde etmeye çalışıyoruz. Fabrikasyon ürünü olmadan ürettiğimiz unlardan yaptığımız ekmek yiyecekler daha bir lezzetli oluyor. Günümüzde insanlar zaten doğala yöneldi, organiğe yöneldi ,bu taş değirmeni ile biz de kendi unumuzu kendimiz yapmaya başladık, hayvanlara verilecek yemlerimize burada yapmaya başladık” dedi.

Son Güncelleme: 22.11.2022 19:07
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Kahramanmaraş’ta Ev Hanımları Buğdayı Taş Değirmende öğütüyorlar
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