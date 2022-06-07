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Kahramanmaraş’ta Hayvan Pazarı’na Ulaşım Sağlayan Arter Trafiğe Açıldı

Büyükşehir Belediyesi, İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı projesi kapsamında çalışmaları tamamladığı Ağcalı Kavşağı ile Canlı Hayvan Pazarı arasındaki güzergâhı ulaşıma açtı.

Kahramanmaraş’ta Hayvan Pazarı’na Ulaşım Sağlayan Arter Trafiğe Açıldı

Kahramanmaraş’ta Hayvan Pazarı’na Ulaşım Sağlayan Arter Trafiğe Açıldı

Büyükşehir Belediyesi, İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı projesi kapsamında çalışmaları tamamladığı Ağcalı Kavşağı ile Canlı Hayvan Pazarı arasındaki güzergâhı ulaşıma açtı.

07 Haziran 2022 Salı 09:55
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımları kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Ağcalı Kavşağı ile Canlı Hayvan Pazarı arasında ulaşımı sağlayan arterde gerçekleştirilen çalışmalar tamamlandı. İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü ile Güney Bağlantı Yolu için oluşturulan yeni kavşakta Hayvan Pazarı'na uzanan yeni bir arter oluşturuldu. Zemin iyileştirme ve dolgu çalışmalarının tamamlanmasıyla asfaltlanan arter ulaşıma açıldı.

Yeni Güzergâh Oluşturuldu

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ağcalı Kavşağı bölgesinde sürdürülen İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü ve Güney Bağlantı Yolu projemiz kapsamında bir süredir Canlı Hayvan Pazarı’na ulaşım alternatif güzergâhlardan sağlanıyordu. Bölgede zemin iyileştirme ve dolgu çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz asfalt serimini gerçekleştirdik. Yol işaretleme ve refüj çalışmalarının tamamlanmasıyla da güzergahı ulaşıma açtık” ifadeleri kullanıldı.

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Kahramanmaraş’ta Hayvan Pazarı’na Ulaşım Sağlayan Arter Trafiğe Açıldı
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