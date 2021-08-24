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Kahramanmaraş’ta jandarmadan yolcu servislerine sıkı denetim

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pazarcık, Türkoğlu, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Andırın, Göksun, Afşin ve Elbistan ilçelerinde yolcu taşıyan araçlar denetlendi.

Kahramanmaraş’ta jandarmadan yolcu servislerine sıkı denetim

Kahramanmaraş’ta jandarmadan yolcu servislerine sıkı denetim

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pazarcık, Türkoğlu, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Andırın, Göksun, Afşin ve Elbistan ilçelerinde yolcu taşıyan araçlar denetlendi.

24 Ağustos 2021 Salı 13:53
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Edinilen Bilgilere göre; Jandarma ekiplerince trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerde algılanan yakalanma duygusunun oluşturulması maksadıyla yolcu taşıyan araçların denetimi yapıldı. Jandarma sorumluluk sahasında dün yapılan denetimlerde; şoförlerin kural ihlali yapıp yapmadığı, yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları, şoför ve yolcuların pandemi kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi. Uygulamada araç şoförü ve yolculara uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca gerçekleştirilen denetimlerde; kural ihlali yapan 9 sürücüye toplam 3 bin 590 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Kazaların önlenmesi amacıyla denetimler aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

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