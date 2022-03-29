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Kahramanmaraş’ta kırmızıbiber yetiştiricilerine makine desteği

Kahramanmaraş’ta, kırmızı biber yetiştiriciliğine yönelik AB fonu ile düzenlenen eğitim programı kapsamında, kursiyerlere motorlu ilaçlama makinesi dağıtıldı.

Kahramanmaraş’ta kırmızıbiber yetiştiricilerine makine desteği

Kahramanmaraş’ta kırmızıbiber yetiştiricilerine makine desteği

Kahramanmaraş’ta, kırmızı biber yetiştiriciliğine yönelik AB fonu ile düzenlenen eğitim programı kapsamında, kursiyerlere motorlu ilaçlama makinesi dağıtıldı.

29 Mart 2022 Salı 11:27
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Ülkemizde Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere ve yerel halka yönelik Avrupa Birliği (AB) MADAD fonlu, FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) teknik destekli, Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlar ile işbirliği içinde “Sosyoekonomik Entegrasyonun Desteklenmesi ve Geçim Sağlama İmkânlarının Yaratılması Aracılığıyla Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılığının Geliştirilmesi” projesi doğrultusunda yürütülen Uygulamalı Çiftçi Okulu kapsamında açılan Kırmızıbiber Yetiştiriciliği kursunu başarıyla tamamlayan faydalanıcılara sertifikalarının takdimi ve hibe girdi paketi olarak Motorlu Sırt İlaçlama Makinesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Söğütlü Mahallesinde gerçekleştirilen dağıtım programına FAO Türkiye Saha Koordinatörü Dr. Baran Kenan Polat, Finansal Koordinatör Şebnem Gürbüz, Eğitim Koordinatörü Kerem Demirel, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, İl Müdür Yardımcısı Salih İnan, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Sadık Yılmaz Güllü, Dulkadiroğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Talip Korkmaz, teknik personeller, Mahalle Muhtarları ve faydalanıcılar katıldı.

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Kahramanmaraş’ta Kırmızıbiber Yetiştiricilerine Makine Desteği
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