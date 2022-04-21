Kahramanmaraş’ta öğrencilere gıda güvenliği eğitimi

Eğitimler kapsamında Gıda Hijyeni ve Gıda Güvenliği, Alo 174 Gıda Hattı, Kişisel Hijyen Kuralları, Dengeli Beslenme, Gıda İsrafının Önlenmesi gibi konularda eğitimler veriliyor.

Öğrencilere gıda, gıda güvenliği ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık oluşturma konusunda Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yürütülen "Kahramanmaraş İli Okullarında Gıda, Gıda Güvenilirliği Bilgilendirme ve Geliştirme Projesi" kapsamında Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü​ Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü teknik personelleri Kezban Ufakşeker ve Osman Eker tarafından Onikişubat İlçesi Süleyman Demirel İlkokulu'nda 4 öğretmen ve 140 öğrenciye 5996 Sayılı Kanun, Gıda Hijyeni ve Gıda Güvenliği, Alo 174 Gıda Hattı, Kişisel Hijyen Kuralları, Dengeli Beslenme, Gıdanı Koru, Gıda İsrafının Önlenmesi vb. konularında eğitim verildi ve öğrencilere kalem ve liflet dağıtıldı.