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Kahramanmaraş’ta “Sağlıklı Arı Yetiştiriciliği” Semineri Düzenlendi

Afşin Belediyesi Sebahattin Atalay Kültür Merkezinde düzenlenen seminerde konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Arıcılık, arı ürünleri konusunda Afşin’in tanınan ve aranan bir bölge olmasını hedefliyoruz.” dedi.

Kahramanmaraş’ta “Sağlıklı Arı Yetiştiriciliği” Semineri Düzenlendi

Kahramanmaraş’ta “Sağlıklı Arı Yetiştiriciliği” Semineri Düzenlendi

Afşin Belediyesi Sebahattin Atalay Kültür Merkezinde düzenlenen seminerde konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Arıcılık, arı ürünleri konusunda Afşin’in tanınan ve aranan bir bölge olmasını hedefliyoruz.” dedi.

03 Şubat 2022 Perşembe 15:43
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Güven, “ilçemizde ekonomik gelir elde edilemeyen kıraç tarları değerlendirmek için başlattığımız lavanta projemizi arılarla buluşturduk. İlçemizde arıcılara yönelik düzenlediğimiz seminer projemizin bir parçası ve devamı gelecek. İlçemizdeki arıcılarımızın arı hastalıkları ve bakımı, doğru arıcılık konusunda bilinçlendirmeye çalıştık. Arıcılık, arı ürünleri konusunda Afşin’in tanınan ve aranan bir bölge olmasını hedefliyoruz. Yaz döneminde arıcılığa ve ürünlerine ilişkin yeni projeleri hayata geçireceğiz.” açıklamasında bulundu.

- “Hedefimiz, arı yetiştiricilerimizin para kazanması”

Afşin’inde üretilen balın Türkiye genelinde tanınmasını hedeflediklerini belirten Güven, şunları söyledi: “Hacettepe Üniversitesiyle bir sözleşme imzaladık. Üniversite danışmanlığında projelerimizi hayata geçiriyoruz. Arıcılarımızın ürettiği bal ürünlerini tahlil ve analizlerini yaptırarak yüksek fiyatta satılmasını hedefliyoruz. Afşin'imize Hacettepe Üniversitesi'nin katkılarıyla lavanta bahçelerimizin içine arı evi yaptık. Afşin'de artık muazzam bir lavanta balı üreteceğiz. Bahçemiz ziyaretçilerimize açık. Okul gezileri gibi birçok etkinlik de düzenleyeceğiz. Tadına doyum olmayacak bu bal serüvenimizde Hacettepe Üniversitesi'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.” İfadelerine yer verdi.

Afşin Üreticileri Birliğinin, Kahramanmaraş’ı kapsayan birlik haline geldiğini söyleyen Kahramanmaraş Bal Üreticiliği Başkanı Fevzi Özgül ise, şunları söyledi:

“ Düzenlenen seminer için Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven ve Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARÜM) Müdürü Doç. Dr. Aslı Özkırım’a teşekkür ediyoruz. İlçemizde en kaliteli bal üretimini gerçekleştirmek için bu tür eğitim faaliyetlerinin önemli olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARÜM) Müdürü Doç. Dr. Aslı Özkırım da, ana arı, arıcılık çevresi, koloni yönetimi, beslenme, doğal seçilim birlikte adaptasyon ve arı hastalıkları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından arıcılara katılım belgesi verildi.

Seminere, AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi, Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar, Afşin Ziraat Odası Başkanı İbrahim Emiroğlu, 1128 sayılı Afşin Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Mehmet Şerif Tatlı, Hatay Arı Yetiştiriciliği Birim Başkanı Mehmet Ekici, Kahramanmaraş Bal Üreticiliği Başkanı Fevzi Özgül, Kahramanmaraş Arı Yetiştiriciliği Birlik Başkanı Ali Güzel ile çok sayıda arıcı katıldı.

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Kahramanmaraş’ta “Sağlıklı Arı Yetiştiriciliği” Semineri Düzenlendi
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