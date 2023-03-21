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Kahramanmaraş’ta ticari hayatın canlanması için yeni çarşılar inşa ediliyor

İş yerleri yıkılan esnaflar için oluşturulacak geçici çarşı alanlarında incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “Ülkemizin dört bir yanından yardıma gelen kamu kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerimizin destekleriyle şehrimizin farklı noktalarına geçici esnaf çarşıları oluşturuluyor. Depremde iş yeri hasar alan esnaflarımız bu çarşılarımızda faaliyetlerini sürdürme fırsatı buluyor” dedi.

Kahramanmaraş’ta ticari hayatın canlanması için yeni çarşılar inşa ediliyor

Kahramanmaraş’ta ticari hayatın canlanması için yeni çarşılar inşa ediliyor

İş yerleri yıkılan esnaflar için oluşturulacak geçici çarşı alanlarında incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “Ülkemizin dört bir yanından yardıma gelen kamu kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerimizin destekleriyle şehrimizin farklı noktalarına geçici esnaf çarşıları oluşturuluyor. Depremde iş yeri hasar alan esnaflarımız bu çarşılarımızda faaliyetlerini sürdürme fırsatı buluyor” dedi.

21 Mart 2023 Salı 11:04

Şehrin ihya ve inşası, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve hayatın normale dönmesi noktasında gecesini gündüzüne katarak çalışan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ticari hayatın canlanması ve iş yerleri yıkılan esnafların faaliyetlerini sürdürmesi için inşa edilecek geçici çarşı alanlarında incelemelerde bulundu. Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Hayrettin Güngör, alanlarda yürütülen çalışmalara ilişkin son bilgileri aldı. İnşa edilecek geçici esnaf çarşılarıyla şehirde ticari hayatın tekrar canlanacağı belirtildi.

Esnaflarımız Faaliyetlerini Sürdürme İmkânı Buluyor

Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimizde ticari hayatın canlanması ve esnaflarımızın faaliyetlerine tekrar başlaması için yoğun gayret gösteriyoruz. Ülkemizin dört bir yanından yardıma gelen kamu kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerimizin destekleriyle şehrimizin farklı noktalarına geçici esnaf çarşıları oluşturuluyor. Depremde iş yeri hasar alan esnaflarımız bu çarşılarımızda faaliyetlerini sürdürme fırsatı buluyor. Dulkadiroğlu ilçemizde 3 farklı noktaya inşa edilen geçici esnaf çarşılarımızda iş yeri sahibi olmaya hak kazanan esnaflarımızı da kura çekimi ile belirledik. İnşallah kısa süre içerisinde bu çarşılarımızda esnaflarımız faaliyetlerine başlayacak. Bugün de koordinatör valilerimizle birlikte, iş yerleri yıkılan esnaflarımıza oluşturacağımız geçici çarşı alanlarını ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Şehrimizin ihya ve inşası noktasında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza, yöneticilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

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Kahramanmaraş’ta Ticari Hayatın Canlanması Için Yeni çarşılar Inşa Ediliyor
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