Kahramanmaraş’tan Gazze’ye Kışlık Yardım Seferberliği Başlatıldı

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 7 merkezde Gazze’deki çocuklara, mazlumlara kışlık giyecek yardımı gönderebilmek için atölyeler kuruldu. Ev sahipliğini Dulkadiroğlu Belediyesinin yaptığı projeye Halk Eğitim Müdürlüğü çok büyük destek sunuyor.

Kumaşlar, makineler ve iplikleri temin edilerek, usta kadınlar makinelerin başına geçirildi. Yaklaşık 2 ay sürecek projede, üretilen kışlık giyecekler Gazze’ye gönderilecek. İlk etapta çocuklar için 900 takım eşofman, 500 adet battaniye, 800 adet havlu ve 1500 adet maske gönderilecek. Atölyelerde onlarca kadın, 2 ay boyunca Gazzeli kardeşlerine kışlık giyim ve battaniye gönderebilmek için çalışacaklar.

Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Feviz Oğuz, “Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İsrail’in zulmü altında bulunan Gazzeli kardeşlerimiz için bize bir görev verildi. Biz de bu görevi severek isteyerek yapmaya çalışıyoruz. Biz Dulkadiroğlu Halk Merkezi olarak 7 tane merkezde giyim teknolojileri kursumuz var. Bu kurslardaki atölyelerimizde eşofman takımı, battaniye, havlu ve maske üretimi yapıyoruz. Tabi ki bu sadece bizim desteğimiz değil, kurslarımızda devam eden gerek usta öğreticilerimiz, gerekse kursiyerlerimizin katkılarıyla bunları çok kısa sürede ürettik şükür. Artık gönderilmeye hazır hale geldi. Sizin de gördüğünüz gibi burada eşofman takımları üretiliyor çocuklar için. İşte battaniye, eşofman takımı, havlu göndereceğiz. Çocuklara yönelik üretilen eşofman takımı 900 takım, havlu da 800 adet. Battaniye de 500 adet. Ayrıca maske de 1500 adet, ayrıca bunları ambalajlayıp Mersin’e, Mersin’den de bunları Gazze’ye ulaştıracaklar” dedi.