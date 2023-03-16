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Kahramanmaraş’tan Şanlıurfa’ya Personel ve ekipman desteği

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa’da meydana gelen sel felaketiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara destek olmak için bölgeye personel ve ekipman desteğinde bulunuyor.

Kahramanmaraş’tan Şanlıurfa’ya Personel ve ekipman desteği

Kahramanmaraş’tan Şanlıurfa’ya Personel ve ekipman desteği

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa’da meydana gelen sel felaketiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara destek olmak için bölgeye personel ve ekipman desteğinde bulunuyor.

16 Mart 2023 Perşembe 13:55

Şehirde temizlikten ilaçlamaya, enkaz kaldırmadan ulaşıma tüm alanlarda çalışmalarını aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa’da meydana gelen sel felaketine de kayıtsız kalmadı. Bölgede gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından Şanlıurfa’ya arama kurtarma personeli ile motopomp, dalgıç pompa, jeneratör gibi ekipmanlar sevk edildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Depremin ardından sel afetine de maruz kalan Şanlıurfa için itfaiye ekiplerimizi seferber ettik. Zor günlerin üstesinden beraber geleceğimizi biliyoruz. Rabbimiz bu birlikteliğimiz hürmetine yardımıyla muamele eylesin. Geçmiş olsun Şanlıurfa” dedi.

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Kahramanmaraş’tan Şanlıurfa’ya Personel Ve Ekipman Desteği
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