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Kipaş Holding, Anadolu 500 Listesinde 9 Şirketiyle Zirveye Yerleşti

Ekonomist Dergisi’nin her sene yayınladığı Anadolu 500 listesinde 2022 yılı verileri temelinde tam 9 şirketiyle yer alarak; Sanko, Erciyes Holding ve Erdemoğlu Holding’i geride bıraktı ve listede en çok şirketiyle yer alan grup oldu.

Kipaş Holding, Anadolu 500 Listesinde 9 Şirketiyle Zirveye Yerleşti

Kipaş Holding, Anadolu 500 Listesinde 9 Şirketiyle Zirveye Yerleşti

Ekonomist Dergisi’nin her sene yayınladığı Anadolu 500 listesinde 2022 yılı verileri temelinde tam 9 şirketiyle yer alarak; Sanko, Erciyes Holding ve Erdemoğlu Holding’i geride bıraktı ve listede en çok şirketiyle yer alan grup oldu.

11 Aralık 2023 Pazartesi 12:55

Ekonomist Dergisi’nin İstanbul, Ankara ve İzmir dışında kalan ve Anadolu’nun en büyük şirketlerini belirlediği Anadolu 500 Listesi’nde yer alan firmalar üretim, ihracat ve istihdam verileri baz alınarak belirleniyor.

Listenin ilk üç sırasında ise; Tosçelik Profil, Tiryaki Argo ve Sasa Polyester 3. Sırada yer alırken, Kahramanmaraş’ta listede bulunan on sekiz firmanın dokuzu Kipaş Holding’e ait oldu.

ANADOLU’YA DAMGASINI KİPAŞ VURDU

Binlerce çalışanı ve tekstil, çimento, kâğıt, enerji, eğitim ve lojistik yatırımlarıyla 6 ana sektörde 40 yıla yakın tecrübesiyle Kahramanmaraş’ın ve Anadolu’nun en büyük gruplarından biri haline gelen Kipaş, 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketine rağmen tüm gücüyle ve azmiyle çalışmaya ve üretmeye devam ederek, Anadolu’ya damgasını vurmaya devam ediyor.

Kipaş’a ait 9 şirket şu şekilde sıralandı:

Kipaş Holding’in iştiraklerinden olan ve 21 sıra birden yükselen Akedaş Elektrik ve Perakende Satış 18.sırada, yaklaşık 7.000 bin çalışanıyla, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük entegre iplik üretim tesislerine sahip Kipaş Mensucat 38.sırada, Kipaş Pazarlama 84.sırada, Kahramanmaraş merkezli KipaşKağıt İşletmeleri 90.sırada yer alırken, 6 Şubat depremleri sonrası Kahramanmaraş’ın ve bölgesinin yeniden inşasına büyük katkı sağlayan KÇS Kipaş Çimento ve Beton Sanayi 32 sıra birden yükselerek 128. sırada yer aldı.

Geçtiğimiz yıllarda açılışını Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ve Avrupa’nın en büyük kağıt fabrikası unvanına sahip Aydın Söke Organize Sanayi’nde kurulan olan Batı Kipaş Kağıt İşletmesi listeye ilk defa girerek 145. Sırada yer aldı.

Yine bir Kipaş Holding iştiraki olan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş 17 sıra yükselerek 275. sırada, Kipaş’ın enerji yatırımları olan; KET Kipaş Elektrik Enerji Toptan Satış 279. ve Maren Maraş Elektrik ise 171. oldu.

Kipaş Holding olarak, ülkemizin ve bölgenin kalkınması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.

Kipaş’ın Anadolu 500’de ki başarısıyla ilgili olarak holdingden yapılan açıklamada;

“Anadolu 500 listesinde Kipaş Holding'in 2022 yılı verilerine dayanarak tam 9 şirketiyle yer alması, şirketimizin bölgedeki ve ülke genelindeki başarısının bir göstergesidir. Ekonomist Dergisi'nin Anadolu'nun en büyük şirketlerini belirlediği bu prestijli listede 9 şirketimizle yer aldık ve diğer önemli grupları geride bırakarak bir kez dahaKipaş’ın gücünü ortaya koyduk.

Bu listedeki en büyük şirketler arasında yer almak, üretim, ihracat ve istihdam alanlarındaki performansımızın önemli bir göstergesidir.

Yaşadığımız zorlu süreçlere rağmen, özellikle 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin etkisiyle dahi çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. Bölgenin ve ülkenin yeniden inşası için büyük bir kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürdük. Kipaş Holding olarak, sadece ekonomik büyümeye değil, aynı zamanda toplumsal iyileşmeye de katkı sağlamak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bundan sonraki süreçte de sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve toplumsal sorumluluk anlayışımızla hareket ederek, daha nice başarılara imza atmayı hedefliyoruz. Kipaş Holding olarak, ülkemizin ve bölgenin kalkınması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.

Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, yöneticilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür etmek istiyoruz.” İfadeleri kullanıldı.

2022

2021

KİPAŞ HOLDİNG FİRMALARI

18

39

AKEDAŞ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ

38

29

KİPAŞ MENSUCAT A.Ş

84

116

KİPAŞ PAZARLAMA VE TİCARET

90

60

KİPAŞ KAĞIT SANAYİ

128

160

KÇS KİPAŞ ÇİMENTO BETON SANAYİ

145

*

BATI KİPAŞ KAĞIT SANAYİ

275

292

AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

279

*

KET KİPAŞ ELEKTRİK ENERJİ TOPTAN SATIŞ

331

175

MAREN MARAŞ ELEKTRİK

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Kipaş HoldingAnadolu 500 Listesinde 9 Şirketiyle Zirveye Yerleşti
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