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KSÜ Tıp Fakültesinde ‘Tıp Ve Hukuk Sempozyumu’ Gerçekleştirildi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı öncülüğünde dönem 6 koordinatörlüğü tarafından Tıp ve Hukuk Sempozyumu düzenlendi.

KSÜ Tıp Fakültesinde ‘Tıp Ve Hukuk Sempozyumu’ Gerçekleştirildi

KSÜ Tıp Fakültesinde ‘Tıp Ve Hukuk Sempozyumu’ Gerçekleştirildi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı öncülüğünde dönem 6 koordinatörlüğü tarafından Tıp ve Hukuk Sempozyumu düzenlendi.

15 Nisan 2022 Cuma 11:00
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KSÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen sempozyum, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Sempozyumumuzun açılış konuşmasını Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu yaptı.

Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu, Tıp ve Hukuk alanlarının gün geçtikçe iç içe giren iki temel disiplin olduğunun altını çizdi. Dönem 6 koordinatörlüğünce yapılan bu güzel sempozyumun Tıp Fakültesindeki her bir öğrenci için aynı zamanda bir temel ders niteliği taşıdığını ve katılımcıların bu sempozyumdan ayrılırken çok güzel bilgiler edindiğini söyledi.

KSÜ Tıp Fakültesi dönem 6 koordinatörü Doç. Dr. Orçun Altunören ise “Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Tıp ve Hukuk Sempozyumu’nun temel amacı mezuniyet öncesinde fakültemizde bulunan özellikle İntörn doktorlarımız (dönem 6 öğrencileri) ve alt dönemdeki öğrencilerimiz için bir takım yeterlilikleri, mesleki tecrübeleri, saha deneyimlerini göz önünde bulundurarak mezuniyet sonrasına en iyi şekilde hazırlamaktır.” dedi.

KSÜ Tıp Fakültesi dönem 6 öğrenci temsilcisi ve Sempozyum Başkanı İntörn Doktor Ömer Faruk Çiçek, açılış konuşmalarının ardından sempozyumu başlattı.

3 oturumda gerçekleştirilen sempozyumun ilk oturumunda, Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli; ‘Tıpta örgütlenme modelleri, tabip odaları ve görevleri’ konuları hakkında bilgiler verdi.

Kahramanmaraş Tabip Odası Onur Kurulu Üyesi Av. Dr. Oktay Tolga Büyükhilal, malpraktis davaları ve sonrasında yaşanan süreçlerden bahsetti.

Son konuşmacı KSÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Avşar; adli rapor nedir ve hangi durumlarda tutulur, adli rapor yazımı, adli rapor yazımı sırasında sıkça yapılan hatalar, yeni mezun bir hekimin mezuniyet sonrası sahada sık karşılaştığı adli durumlar ve bunlara karşı tutumları nasıl olmalıdır konularından bahsetti.

Sempozyumun konuşmalarının ardından soru-cevap bölümüne geçerek katılımcıların görüşleri ve fikirleri alındı.

Sempozyum, konuşmacılar ile sempozyum başkanına katılım ve teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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KSÜ Tıp Fakültesinde ‘Tıp Ve Hukuk Sempozyumu’ Gerçekleştirildi
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