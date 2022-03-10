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KSÜ’de Kadın konuşuldu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü ve Gösteri Sanatları Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Fon’da Ne Var?’ isimli program serisinin ilk bölümünde ‘Fon’da Kadın Var’ başlığı altında kadın konuşuldu.

KSÜ’de Kadın konuşuldu

KSÜ’de Kadın konuşuldu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü ve Gösteri Sanatları Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Fon’da Ne Var?’ isimli program serisinin ilk bölümünde ‘Fon’da Kadın Var’ başlığı altında kadın konuşuldu.

10 Mart 2022 Perşembe 15:31
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KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, üniversite üst protokolü, personel ve öğrenciler katıldı.

Rektörlük Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı ve Gösteri Sanatları Öğrenci Topluluğu Danışmanı Öğretim Görevlisi Ayça Çetiner’in hazırlayıp sunduğu ‘Fon’da Ne Var?’ programının ilk konuğu Türk Kadınlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nevriz Erayman oldu. Erayman Türk Kadınlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Programın bir diğer konuğu ise Tiyatro Sanatçısı ve Sanat Yönetmeni Altay Üstündağ oldu. Üstündağ eğitim süreci ve sanat yaşamına ilişkin süreci katılımcılarla paylaşırken, devam eden sanat projeleri hakkında da bilgi verdi.

Dans gösterileri ve kadın temalı skeçlerin yer aldığı programın ardından konuk isimlere üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

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KSÜ’de Kadın Konuşuldu
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