KSÜ’de yeni yoğun bakım ve ultrasonografi üniteleri devreye girdi!

KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen açılış törenlerine KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İ. Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci, Prof. Dr. Orhan Doğan, Prof. Dr. Hafize Öksüz ile Hastane Başhekimi Prof. Dr. Sefa Resim, Genel Sekreter Ali Rıza Bekler, öğretim üyeleri ve hastane personelleri katıldı.

Açılışta konuşan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, "Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemizin her noktasında her geçen gün önemli gelişmelere imza atıyoruz. Bugün itibariyle PostanestezikYoğun Bakım Servisimizile gayet modern bir donanıma sahip olan ultrasonografi ünitelerini hastanemize kazandırmış bulunmaktayız. Bu sayede yoğun bakım servislerimizin sayısını artırarak mevcut yatak sayısına 14 yatak daha ekledik. Radyoloji Anabilim Dalına ait ultrasonografi ünitelerini yenileyerek randevu ve bekleme alanlarında dijital sisteme geçtik. Radyoloji Anabilim Dalımızdabulunan ultrasonografi cihaz sayısını 9’a çıkardık. Bunun yanında hastane eczanemizde de dijital dönümü başlatarak ‘Dijital İlaç Takip Sistemi’ ve ‘Hasta Başı İlaç Sistemi’ne geçmiş bulunmaktayız. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde kalite en büyük önceliğimiz.Her geçen gün imkânları artırarak vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmanın gayreti içindeyiz.Açılışını yaptığımız servis ve ünitelerin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diler, emeği geçenlere teşekkür ederim.” dedi.

Açılışta KSÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hafize Öksüz, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin mevcut durumu, ihtiyaçlarıve açılışı yapılan PostanestezikYoğun Bakım Servisi ile Radyoloji Anabilim Dalı ultrasonografi üniteleri hakkında bilgiler verdi.