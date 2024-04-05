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Ksü’lü Misafir Öğrenciler İftar Programında Bir Araya Geldi

Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, yardımlaşmanın arttığı Ramazan-ı Şerif ayında KSÜ’de eğitim gören misafir öğrencilerleiftar programı düzenlendi.

Ksü’lü Misafir Öğrenciler İftar Programında Bir Araya Geldi

Ksü’lü Misafir Öğrenciler İftar Programında Bir Araya Geldi

Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, yardımlaşmanın arttığı Ramazan-ı Şerif ayında KSÜ’de eğitim gören misafir öğrencilerleiftar programı düzenlendi.

05 Nisan 2024 Cuma 11:13

KSÜ Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünün düzenlediği programa,RektörAlptekin Yasım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İ. Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci, Prof. Dr. Orhan Doğan ve Prof. Dr. Hafize Öksüz ile Fakülte Dekanları, KSÜ Genel Sekreteri Ali Rıza Bekler,Yüksekokul Müdürleri ve KSÜ’de eğitim gören misafir öğrenciler katıldı.

Program, İlahiyat Fakültesi öğrencisi ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 3’üncüsü Mehmet Ali Işık’ın Kur’an- Kerim tilavetiyle başladı.Vaktin girmesiyle beraber okunan ezanla iftar yemeğine başlandı. İftarlar yapılıp dualar edildikten sonra KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Rektör Yasım, yapmış olduğu konuşmada “Sevgili öğrencilerimiz Ramazan ayınızı kutlarım. Bu tür programlarla sizlerle birlikte olmaktan keyif alıyoruz. Geçtiğimiz yıl deprem nedeniyle bir araya gelemedik. Bu yıl aramıza yeni katılan öğrencilerle birlikte bir aradayız. Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen siz değerli gençlerimize iyi bir eğitim verme gayreti içerisindeyiz. Kaliteli bir eğitim alarak yaşamış olduğunuz toplumlarda faydalı bireyler olacağınızdan hiç şüphemiz yok. Bu gün iftar programı ile büyük bir aile ortamı oluşturduk. Bu tarz faaliyetlerin sayısını daha da artırmayı düşünüyoruz. İftar programımıza geldiğiniz için teşekkür eder; birlik ve beraberlik içinde hayırlı Ramazanlar dilerim.” dedi.

İftar sonrası çay muhabbetinde misafir öğrenciler ile bir araya gelen Rektör Yasım, öğrencilerle sohbet ederek onlardan gelen talep ve istekleri değerlendi.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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Ksü’lü Misafir Öğrenciler İftar Programında Bir Araya Geldi
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