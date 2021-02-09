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Mehmet Yetiş’ten 12 Şubat Kurtuluş bayramı mesajı

Egemen Halı Firma Kurucusu Mehmet Yetiş, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’nci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mehmet Yetiş’ten 12 Şubat Kurtuluş bayramı mesajı

Mehmet Yetiş’ten 12 Şubat Kurtuluş bayramı mesajı

Egemen Halı Firma Kurucusu Mehmet Yetiş, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’nci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

09 Şubat 2021 Salı 18:19
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Mehmet Yetiş; “Kahraman şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’nci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Onların bizlere miras bıraktığı bu aziz vatanı gelecek nesillere en güzel şekilde taşımanın çabası içerisindeyiz.

Aziz milletimiz tarih boyunca sayısız kahramanlık öykülerine imza atmıştır. Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşu da bunlardan bir tanesidir. Kurtuluş mücadelesi sonunda Fransızlar Maraş’tan sürülmüş ve kurtuluş savaşının fitili ateşlenmiştir.

Bugün aynı ruhla bu şehrin evlatları atalarına layık birer bireydir. Onların ortaya koyduğu bu 12 Şubat ruhunu en güzel şekilde taşıyor.

12 Şubat Kurtuluş mücadelesinde olduğu gibi milletimiz bugün de bir ve beraberdir. Her türlü kötülüğe karşı dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tekrarda bizlerin bu güzel vatanını hain ellere bırakmayan şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 12 Şubat Kurtuluş bayramımız kutlu ve mübarek olsun.”

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