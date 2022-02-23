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MHP Dulkadiroğlu teşkilatı esnafı ziyaret etti

Kahramanmaraş’ta, MHP Dulkadiroğlu ilçe başkanı Ömer Emrah Satıcı ve ekibi esnafları ziyaret etti.

MHP Dulkadiroğlu teşkilatı esnafı ziyaret etti

MHP Dulkadiroğlu teşkilatı esnafı ziyaret etti

Kahramanmaraş’ta, MHP Dulkadiroğlu ilçe başkanı Ömer Emrah Satıcı ve ekibi esnafları ziyaret etti.

23 Şubat 2022 Çarşamba 10:07
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Bulduğu her fırsatta vatandaşları ziyaret eden MHP Dulkadiroğlu ilçe başkanı Ömer Emrah Satıcı bu kez esnaf ziyaretinde bulundu.

Kapalı Çarşı bölgesini gezerek esnafları ziyaret eden Ömer Emrah Satıcı ve beraberindeki heyet vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm noktasında çalışacaklarını ilettiler.

Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Satıcı; “Bugün MHP Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı olarak Kapalı Çarşı Esnafımızı ziyaret ettik. Esnafımızın sorunlarını dinledik. Sorunların çözümü noktasında yetkililere gerekli bilgilendirmeyi yapacağımızı ilettik.

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin; ‘Türkiye, büyüyen, güçlenen ve zenginleşen bir ülkedir. Dönemsel sorunlar geçicidir, kısa süre sonra her şey eskisinden daha güzel olacaktır.’ sözünden hareketle esnafımıza devletimize güvenmesi gerektiğini dile getirdik.”

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MHP Dulkadiroğlu Teşkilatı Esnafı Ziyaret Etti
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