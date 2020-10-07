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O mesleği yapanlar dikkat! HES zorunlu hale getirildi

Koronavirüs denetimleri kapsamında alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Gelen son dakika bilgisine göre; Gaziantep’te korona virüs önlemleri kapsamında evlere tamir hizmeti için giden teknik servislere ve ev sahiplerine karşılıklı olarak HES kodunu sorgulama zorunluluğu getirildi.

O mesleği yapanlar dikkat! HES zorunlu hale getirildi

O mesleği yapanlar dikkat! HES zorunlu hale getirildi

Koronavirüs denetimleri kapsamında alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Gelen son dakika bilgisine göre; Gaziantep’te korona virüs önlemleri kapsamında evlere tamir hizmeti için giden teknik servislere ve ev sahiplerine karşılıklı olarak HES kodunu sorgulama zorunluluğu getirildi.

07 Ekim 2020 Çarşamba 16:56

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, şehirde faaliyet gösteren teknik servislere hizmet verdikleri hanedeki kişilerin HES kodunu sorgulamalarını ve aynı şekilde teknik servis hizmeti alan ailelerin de HES kodu sorgulaması yaparak teknik servis işlemlerini yaptırma kararı aldı.

Önceki gün toplanan Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı yeni kararlar kamuoyuna açıklandı. Gaziantep Valiliğinden yapılan duyuruda alınan kararlar şöyle:

"Korana virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bu kapsamda; ilimizde üretimi yapılan tüm cerrahi maskeler için TSE belgesi alma zorunluluğunun getirilerek ilgili kuruluşlara gerekli bilgilendirmenin yapılmasına, havaalanında bekleme alanlarındaki yoğunluğun önüne geçilebilmesi için CIP uygulamasının kaldırılarak CIP alanın vatandaşların kullandığı ortak alanlara entegre edilmesine, teknik servislerin evlere hizmete giderken hanedeki kişilerin HES kodunu sorgulamaları ve aynı şekilde teknik servis hizmeti alan ailelerin de HES kodu sorgulaması yaparak teknik servis işlemlerini yaptırması zorunluluğunun getirilmesine, 15 yaş ve altı çocukların yanlarında ebeveynleri bulunsa dahi semt pazarlarına gitmelerinin yasaklanmasına, kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası (kurum kuruluş ve işletmelere 3150 TL) verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususuna karar verilmiştir."

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