Onikişubat Belediyesi Yaz Yüzme Kurslarına Kayıtlar Başlıyor

Geride kalan görev süresinde kent tarihinde görülmemiş sosyal tesis yatırımlarını bir bir ilçeye kazandıran Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, Kapalı Yüzme Havuzları ile de dikkatleri üzerine çekiyor. İlçenin farklı lokasyonlarında hayata geçirdiği ve tüm vatandaşların kolaylıkla ulaşıp, kullanabildiği kapalı yüzme havuzları, yaz aylarında da çocukların yüzme eğitimi aldığı en önemli tesisler oluyor.

Onikişubat Belediyesi, 8-14 yaş arası çocukların, sosyal, fiziksel ve ruhsal yönden gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla her yıl düzenlediği Yaz Yüzme Kursları’nda yeni dönemin başlangıcı yapıyor. Binlerce çocuğun sabırsızlıkla beklediği Yaz Yüzme Kursları 2023 yılı dönemi ile havuzlar, çocukların sesleri ve kulaçlarıyla şenlenecek.

Yüzme kurslarına kayıtlar 13 Haziran’da başlıyor

Yaz Yüzme Kursları’na kayıtlar 13 Haziran Salı günü başlarken, kayıt işlemleri 22 Haziran’da tamamlanacak. Kurs boyunca, uzman eğiticiler ve cankurtaranlar çocuklara eşlik edecek.

Kurslar ise 11 Temmuz ile 30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Erkekler, Çarşamba, cuma ve Pazar, kızlar ise salı, perşembe ve cumartesi günlerinde kurs görecek.

Yaz Yüzme Kursu’na katılmak isteyenler; Şehit Abdullah Çavuş Kapalı Yüzme Havuzu için (0344) 215 16 73, Şehit Serkan Yılmaz Kapalı Yüzme Havuzu için 444 70 46 – 4414, Şehit Hüseyin Varol Kapalı Yüzme Havuzu için 444 70 46 – 4406, Şehit Cengiz Engizek Kapalı Yüzme Havuzu için ise 444 70 46 – 4420 numaralı telefondan detaylı bilgiye ulaşabilecek.