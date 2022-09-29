Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Trafiğe Açılan Köprü ve Bulvara Vatandaştan Övgü
Kahramanmaraş’ta Trafiğe Açılan Köprü ve...
Onikişubat Belediyesi’nden KSÜ’lü öğrencilere EXPO 2023 ve dondurmalı karşılama
Onikişubat Belediyesi’nden KSÜ’lü öğrencilere EXPO...
Kahramanmaraş Çocuk Akademisi Minikleri Bekliyor!
Kahramanmaraş Çocuk Akademisi Minikleri Bekliyor!
Kahramanmaraş Akademi’de Güz Dönemi Kayıtları Başladı!
Kahramanmaraş Akademi’de Güz Dönemi Kayıtları...
Başkan Güngör, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na Katıldı
Başkan Güngör, Genişletilmiş İl Başkanları...

Onikişubat Belediyesi’nden KSÜ’lü öğrencilere EXPO 2023 ve dondurmalı karşılama

Onikişubat Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne (KSÜ) yerleşen öğrencileri kurduğu stantla karşılarken, EXPO 2023, Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı ve çalışmalar hakkında bilgilendirdi. Öğrenci ve velilerine ayrıca dondurma ve su ikramında bulunuldu.

Onikişubat Belediyesi’nden KSÜ’lü öğrencilere EXPO 2023 ve dondurmalı karşılama

Onikişubat Belediyesi’nden KSÜ’lü öğrencilere EXPO 2023 ve dondurmalı karşılama

Onikişubat Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne (KSÜ) yerleşen öğrencileri kurduğu stantla karşılarken, EXPO 2023, Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı ve çalışmalar hakkında bilgilendirdi. Öğrenci ve velilerine ayrıca dondurma ve su ikramında bulunuldu.

29 Eylül 2022 Perşembe 14:28

‘Gençlik’ merkezleri çalışmalarıyla Onikişubat’ı öğrenci dostu ilçe haline getiren Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde (KSÜ) geleneksel hale getirdiği karşılama etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi.

Her yıl olduğu gibi eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta öğrencilerin yoğun olduğu noktada kurduğu ‘Hoş geldin’ standı ile karşılayan Onikişubat Belediyesi, öğrenciler ve velilerine sıcak bir karşılamada bulundu.

Stant görevlileri öğrencilere Onikişubat’ı tanıtırken, EXPO 2023 ve Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projeleri ile diğer sosyal tesisler ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ekipler, öğrencilerin talep ve önerilerini de not aldı.

3 gün boyunca Onikişubat Belediyesi’nin standını ziyaret eden öğrencilere Maraş Dondurması ve su ikram edilirken, kupa bardak ve ajanda hediye edildi.

“Öğrencilerimizin daima yanındayız”

Üniversitede kurulan stantta Başkan Hanefi Mahçiçek’in öğrencilere mesajı da iletilirken, Başkan Mahçiçek mesajında, “Ülkemizin ayrı ayrı şehirlerinden Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitemize yükseköğrenim eğitimi almak için gelen gençlerimiz; öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Onikişubat Belediyesi olarak sizlerin gerek eğitim gerekse sosyal hayatını zenginleştirecek birçok projeyi hayata geçirdik ve yenilerinin de başlangıcını yapmaya devam ediyoruz. İlçemizde oluşturduğumuz sosyal faaliyet alanları, spor sahaları, skate parklar, Yürüyüş ve Bisiklet Yolu ile EXPO 2023 Rekreasyon Alanımız gibi birçok çalışmamızı gençlerimizin beğenisine ve hizmetine sunuyoruz. Bu alanlarımız 7 gün 24 saat sizlerin hizmetine açıktır. Ayrıca, 23 Nisan 2023’de açılışını yapacağımız EXPO 2023 Projemizde sizlere de büyük görev düşüyor. Öğrencilerimiz Onikişubat’ımıza okumaya geldiklerinde, kendilerini de geliştirebilecekleri alanlar olsun istiyoruz. Onikişubat hepimizin evi, genç kardeşlerimiz ilçemizde kendilerini yalnız hissetmesinler, her türlü sorunlarında bize kolayca ulaşabilsinler diye biz hep varız. Öğrencilerimizin daima yanındayız. Sizleri ilçemizde ağırlamaktan, sizlerin yanında olmaktan her zaman gurur duyuyoruz” dedi.

“Üniversite olarak EXPO 2023’e her türlü desteği vereceğimizden şüphe yok”

Onikişubat Belediyesi’nin standını ziyaret edenler arasında KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım da vardı. Yasım, EXPO 2023 Projesi’nin Kahramanmaraş için önemli olduğunu belirterek, üniversite olarak her türlü desteği vereceklerini kaydetti. Yasım, şu ifadeleri kullandı, “Onikişubat Belediyemizin EXPO 2023 Projesi’nin tanıtımı için açtığı standı ziyaret ettik. Arkadaşlardan EXPO 2023 hakkında bilgi aldık. Bu şehrin tanıtımı için ne kadar önemli olduğunu gördük. Aslında bu tür alanları sadece bir fuar alanı gibi görmemek lazım. Daha sonrasında şehre bir katma değer sağlayan, şehrin ekonomisine, ticaretine, kültürel yönden gelişmesine katkı sağlayan alanlar olması lazım. Bunu da arkadaşların anlatımı üzerine gördük. Sadece bir gösteri alanı değil, yaşayan bir alan olacak, pek çok yönden şehre değer katacak bir proje. Üniversitenin de buraya elinden gelen her türlü desteği vereceğinden hiçbir şüphe yok. Buranın bir yansımasını da üniversitemizde görmeyi arzu edeceğiz. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum, Başkanımızı kutluyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Onikişubat Belediyesi’nden KSÜ’lü öğrencilere EXPO 2023 Ve Dondurmalı Karşılama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta Trafiğe Açılan Köprü ve Bulvara Vatandaştan Övgü
Kahramanmaraş’ta Trafiğe Açılan Köprü ve Bulvara Vatandaştan Övgü
Başkan Güngör: “Yeni stadyum geliyor, hedefimiz birinci lig”
Başkan Güngör: “Yeni stadyum geliyor, hedefimiz birinci lig”
Gazipaşa Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezi Kurs Kayıtları Devam Ediyor
Gazipaşa Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezi Kurs Kayıtları Devam Ediyor
Onikişubat Belediyesi, Yollarda Standardı Yükseltiyor
Onikişubat Belediyesi, Yollarda Standardı Yükseltiyor
Kahramanmaraş’ta SYDV personel alım ilanı yayınladı!
Kahramanmaraş’ta SYDV personel alım ilanı yayınladı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber