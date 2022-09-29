Onikişubat Belediyesi’nden KSÜ’lü öğrencilere EXPO 2023 ve dondurmalı karşılama

‘Gençlik’ merkezleri çalışmalarıyla Onikişubat’ı öğrenci dostu ilçe haline getiren Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde (KSÜ) geleneksel hale getirdiği karşılama etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi.

Her yıl olduğu gibi eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta öğrencilerin yoğun olduğu noktada kurduğu ‘Hoş geldin’ standı ile karşılayan Onikişubat Belediyesi, öğrenciler ve velilerine sıcak bir karşılamada bulundu.

Stant görevlileri öğrencilere Onikişubat’ı tanıtırken, EXPO 2023 ve Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projeleri ile diğer sosyal tesisler ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ekipler, öğrencilerin talep ve önerilerini de not aldı.

3 gün boyunca Onikişubat Belediyesi’nin standını ziyaret eden öğrencilere Maraş Dondurması ve su ikram edilirken, kupa bardak ve ajanda hediye edildi.

“Öğrencilerimizin daima yanındayız”

Üniversitede kurulan stantta Başkan Hanefi Mahçiçek’in öğrencilere mesajı da iletilirken, Başkan Mahçiçek mesajında, “Ülkemizin ayrı ayrı şehirlerinden Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitemize yükseköğrenim eğitimi almak için gelen gençlerimiz; öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Onikişubat Belediyesi olarak sizlerin gerek eğitim gerekse sosyal hayatını zenginleştirecek birçok projeyi hayata geçirdik ve yenilerinin de başlangıcını yapmaya devam ediyoruz. İlçemizde oluşturduğumuz sosyal faaliyet alanları, spor sahaları, skate parklar, Yürüyüş ve Bisiklet Yolu ile EXPO 2023 Rekreasyon Alanımız gibi birçok çalışmamızı gençlerimizin beğenisine ve hizmetine sunuyoruz. Bu alanlarımız 7 gün 24 saat sizlerin hizmetine açıktır. Ayrıca, 23 Nisan 2023’de açılışını yapacağımız EXPO 2023 Projemizde sizlere de büyük görev düşüyor. Öğrencilerimiz Onikişubat’ımıza okumaya geldiklerinde, kendilerini de geliştirebilecekleri alanlar olsun istiyoruz. Onikişubat hepimizin evi, genç kardeşlerimiz ilçemizde kendilerini yalnız hissetmesinler, her türlü sorunlarında bize kolayca ulaşabilsinler diye biz hep varız. Öğrencilerimizin daima yanındayız. Sizleri ilçemizde ağırlamaktan, sizlerin yanında olmaktan her zaman gurur duyuyoruz” dedi.

“Üniversite olarak EXPO 2023’e her türlü desteği vereceğimizden şüphe yok”

Onikişubat Belediyesi’nin standını ziyaret edenler arasında KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım da vardı. Yasım, EXPO 2023 Projesi’nin Kahramanmaraş için önemli olduğunu belirterek, üniversite olarak her türlü desteği vereceklerini kaydetti. Yasım, şu ifadeleri kullandı, “Onikişubat Belediyemizin EXPO 2023 Projesi’nin tanıtımı için açtığı standı ziyaret ettik. Arkadaşlardan EXPO 2023 hakkında bilgi aldık. Bu şehrin tanıtımı için ne kadar önemli olduğunu gördük. Aslında bu tür alanları sadece bir fuar alanı gibi görmemek lazım. Daha sonrasında şehre bir katma değer sağlayan, şehrin ekonomisine, ticaretine, kültürel yönden gelişmesine katkı sağlayan alanlar olması lazım. Bunu da arkadaşların anlatımı üzerine gördük. Sadece bir gösteri alanı değil, yaşayan bir alan olacak, pek çok yönden şehre değer katacak bir proje. Üniversitenin de buraya elinden gelen her türlü desteği vereceğinden hiçbir şüphe yok. Buranın bir yansımasını da üniversitemizde görmeyi arzu edeceğiz. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum, Başkanımızı kutluyorum.”