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Ramazan Gürbak’tan 12 Şubat mesajı

Onikişubat Muhtarları Dernek Başkanı Ramazan Gürbak, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

Ramazan Gürbak’tan 12 Şubat mesajı

Ramazan Gürbak’tan 12 Şubat mesajı

Onikişubat Muhtarları Dernek Başkanı Ramazan Gürbak, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

09 Şubat 2021 Salı 17:58
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Gürbak mesajında şunları ifade etti;

“21 Ocak 1920 tarihinde başlayan ve 22 gün 22 gece süren mücadelede Kahramanmaraş halkı, 7 den 70’e tek vücut halinde, bütün varlığını ortaya koyarak kendisini yok etmek isteyen işgalci düşmanları yerli işbirlikçileriyle beraber mağlup ederek büyük bir zafere imza atmıştır.

Bugün bu büyük mücadelenin bu onurlu, şanlı başarının mirasçıları olan bizler yurdumuzu bir emanet bilmeli ve emaneti yücelterek 101. yıl önce ecdadımızın kanlarıyla kazanarak bizlere emanet ettiği bu vatan topraklarını korumayı ilke edinmeliyiz.

Her alanda çağı yakalamış, tarihini unutmayan bu güzel kent Kahramanmaraş’ı oluşturmak için, şehrimizi daha kalkınmış, daha çağdaş ve daha mutlu yarınlara ulaştırmak için çalışmalı, gayret etmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 101. yıl evvel sergilenen Kurtuluş Mücadelesinin kahramanlarına ve aziz şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyor, tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin 12 Şubat Kurtuluş Bayramını kutluyor, sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum.”

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