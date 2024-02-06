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Şahin Balcıoğlu, “Kahramanmaraş yaralarını sarıyor”

Kahramanmaraş BLC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde canlı yayında gündemi değerlendirdi.

Şahin Balcıoğlu, “Kahramanmaraş yaralarını sarıyor”

Şahin Balcıoğlu, “Kahramanmaraş yaralarını sarıyor”

Kahramanmaraş BLC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde canlı yayında gündemi değerlendirdi.

06 Şubat 2024 Salı 16:27

A Para’da kentin ekonomik durumu ve çalışma hayatında yaşananları anlatan Balcıoğlu, “Yeni yılla birlikte umutla başladığımız çalışmalarımız 6 Şubat depremiyle yerle bir oldu. İnsanlar yakınlarını ve mal varlıklarını kaybetti. Bulunamayan insanlar bir yılın sonunda artık kayıtlardan düştü. Bir yıl zor ve sıkıntılı geçti ama yaralarımızı sarmak için canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü hayat devam ediyor. Herkes el ele verdi ve bu zor sıkıntılı süreçleri geride bırakmak istiyor. Yaşadıklarımızı unutmadan ve dersler çıkararak yolumuza devam etmek istiyoruz. Artık geçen zaman içerisinde bürokrasi ve yazışmalar bizi çok zorluyor. Bizim çalışmalarımızı daha hızlı çözüme kavuşturmak için bizim taahhüdümüzü doğru ve geçerli kılıp bizim önümüzü dahada açabilir yetkililer. Bu destek olursa biz Kahramanmaraş’ı daha hızlı ayağa kaldırabiliriz. Kahramanmaraş tek başına düşünülürse hata edilir, ekonomik anlamda ülke genelinde üretime büyük katkı sağlıyor. Kahramanmaraş kendisine üreten bir kent değil, birçok işletmenin ham maddesini üreten bir kenttir. Bu nedenle en hızlı ve sistemli bir şekilde üretmemiz lazım” dedi.

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şahin Balcıoğlu“Kahramanmaraş Yaralarını Sarıyor”
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