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Salih Dökme Deva Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Oldu

Kahramanmaraş İl Başkanı Dr.İrfan Karatutlu'nun başkanlığında çalışmalarını sürdüren DEVA Partisi, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçesi için Salih Dökme'yi görevlendirdi.

Salih Dökme Deva Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Oldu

Salih Dökme Deva Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Oldu

Kahramanmaraş İl Başkanı Dr.İrfan Karatutlu'nun başkanlığında çalışmalarını sürdüren DEVA Partisi, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçesi için Salih Dökme'yi görevlendirdi.

22 Ekim 2020 Perşembe 13:22
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Çok sayıda İl Yönetim Kurulu Üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından verilen yetki belgesi, İl Başkanı Dr.İrfan Karatutlu tarafından Dulkadiroğlu İlçe Başkanı olarak yetkilendirilen Salih Dökme'ye takdim edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Başkanı Dr.İrfan Karatutlu: "İlçeler olarak Ekinözü ve Türkoğlu'ndan sonra Dulkadiroğlu ilçemizin başkanını da belirlemiş olduk. İnşallah çok yakın zamanda 4. İlçemizi de belirledikten sonra İl Kongresine gideceğiz. Kongreden sonra da tüm ilçelerimizi belirleyerek ilimizdeki teşkilatlanma çalışmalarını tamamlamış olacağız." dedi. Deva Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığına getirilen Salih Dökme, kendisine bu görevi layık gören başta Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İl Başkanı Dr. İrfan Karatutlu ve il kurucu yönetimine teşekkür etti.

Salih Dökme kimdir?

Salih Dökme 1979 Kahramanmaraş doğumlu. İlk okula Bertiz Karamanlı ilkokulunda başlayan Dökme, dört yıl orda okuduktan sonra Kahramnmaraş Atatürk İlkokulunda ilk eğitimini tamamladı. Ortaokul ve Lise eğitimini ise Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra dil eğitimi için Taiwan'a giden Dökme, burada hem Çin Dili hem de Taiwan dili eğitimi alarak ilgili ülkelere gıda üzerine hem ihracat hem de ithalat yaparak ticaret hayatına atıldı. 12 yıl gıda İhracat ve ithalat işleriyle uğraşan Salih Dökme daha sonra ülkesine dönerek yine gıda üzerine iş hayatında devam etmektedir. Daha önce herhangi bir siyasi partide bulunmayan Dökme ticeret yıllarından itibaren çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarında görevlerde bulundu. Bertiz Vakfı'nda yönetim Kurulu üyeliğe de yapmış olan Salih Dökme, aynı zamanda halen Bertiz Karamanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığı yapmaktadır. İyi derecede Çince ve Taiwanca bilen Salih Dökme evli ve iki çocuk babasıdır.

Son Güncelleme: 22.10.2020 13:41
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