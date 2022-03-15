SANKO ailesinin acı günü

SANKO Holding Onursal Başkanları Abdulkadir Konukoğlu ve Zeki Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Konukoğlu ve Hakan Konukoğlu’nun annesi, merhum İhsan Yıldırım, Ali Konukoğlu ve Tansu Tuğlu’nun kayınvalidesi, merhum Sani Konukoğlu’nun eşi İnci Konukoğlu hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi yarın (16 Mart 2022, Çarşamba) Gaziantep Asri Mezarlık Şireci Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Aile Kabristanında toprağa verilecek.

Konukoğlu ailesinin Gaziantep Osmangazi Mahallesi Belkıs Konakları Sosyal Tesislerinde taziyeleri kabul edileceği öğrenildi.