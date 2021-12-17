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SANKO okulları öğrencileri Türkiye birincisi oldu

SANKO Okulları ortaokul öğrencileri, Başakşehir Belediyesi ve Başakşehir Living Lab tarafından düzenlenen “Başakşehir Living Lab 8. İnovasyon Yarışması”nda Türkiye birincisi oldu.

SANKO okulları öğrencileri Türkiye birincisi oldu

SANKO okulları öğrencileri Türkiye birincisi oldu

SANKO Okulları ortaokul öğrencileri, Başakşehir Belediyesi ve Başakşehir Living Lab tarafından düzenlenen “Başakşehir Living Lab 8. İnovasyon Yarışması”nda Türkiye birincisi oldu.

17 Aralık 2021 Cuma 16:35
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600’den fazla projenin sunulduğu yarışma üç aşamadan oluştu. Proje raporlarının ön değerlendirmesinin yapıldığı ilk aşamadan sonra prototipler değerlendirilirken, üçüncü aşamada final sunumları yapıldı.

SANKO Okulları Ortaokul öğrencilerinden Efe Tahtacı ve Zeynep Neva Çevik’in, proje öğretmenleri Fatih Mehmet Günaydın danışmanlığında hazırladıkları “Her Eve Engelsiz Rampa” projesi “Ortaokul Kategorisi” nde Türkiye birinciliğine değer görüldü.

İstanbul Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde SANKO Okulları öğrencileri, birincilik ödülünü Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’ndan aldı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, başarılarından dolayı öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

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SANKO Okulları öğrencileri Türkiye Birincisi Oldu
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