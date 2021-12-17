SANKO okulları öğrencileri Türkiye birincisi oldu

SANKO Okulları ortaokul öğrencileri, Başakşehir Belediyesi ve Başakşehir Living Lab tarafından düzenlenen “Başakşehir Living Lab 8. İnovasyon Yarışması”nda Türkiye birincisi oldu.