Benzin, motorin ve oto gaza yine zam!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 1 lira 14 kuruş, benzinin 69 kuruş, oto gazın ise 70 kuruş arttı. İstanbul'da benzinin litresi 11,61 liradan, motorinin litresi 11,47 liradan, oto gazın litresi ise 8,70 liradan satılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin, motorin ve oto gaza zam geldi. Motorinde 1 lira 14 kuruş, benzinde 69 kuruş, oto gazada ise 70 kuruşluk fiyat artışı, bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.