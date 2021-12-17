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Benzin, motorin ve oto gaza yine zam!

Dolar kuru artıkça akaryakıta zam gelmeye devam ediyor. Dün benzine gelen 56 kuruşluk zammın ardından bugün de akaryakıta üçlü zam geldi.

Benzin, motorin ve oto gaza yine zam!

Benzin, motorin ve oto gaza yine zam!

Dolar kuru artıkça akaryakıta zam gelmeye devam ediyor. Dün benzine gelen 56 kuruşluk zammın ardından bugün de akaryakıta üçlü zam geldi.

17 Aralık 2021 Cuma 17:03
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Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 1 lira 14 kuruş, benzinin 69 kuruş, oto gazın ise 70 kuruş arttı. İstanbul'da benzinin litresi 11,61 liradan, motorinin litresi 11,47 liradan, oto gazın litresi ise 8,70 liradan satılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin, motorin ve oto gaza zam geldi. Motorinde 1 lira 14 kuruş, benzinde 69 kuruş, oto gazada ise 70 kuruşluk fiyat artışı, bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

Anahtar Kelimeler:
BenzinMotorin Ve Oto Gaza Yine Zam!
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