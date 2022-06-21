Teç-Sen Kahramanmaraş Şubesi’nden sınavsız atamalara tepki!

MEB’de 76. Madde kapsamında sınavsız atamalara ilişkin bir açıklama yapan Canan Nacar, şunları kaydetti;

“MEB Görevde Yükselme ve Unvan Yönetmeliğinde “SINAV” şartı olan kadrolara 76. Madde kullanılarak “SINAVSIZ” atamalar yapılmaya devam etmektedir. Sınav şartı olmasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığınca sınav açılmadan, Sınavsız ataması yapılan İlçe Müdürü, Şube Müdürü, Sivil Savunma Uzmanı, Tesis Müdürü, Sayman v.b. tüm kadroların listesi, sayısı sendikamızca istenmesine rağmen, MEB cevap vermekten kaçınmıştır.

TEÇ-SEN olarak; İlçe Müdürü, Şube Müdürlüğü, Sayman, Şoförlük, Tesis Müdürlüğü, Sivil Savunma Uzmanı, Memurluk, Şeflik ve Teknik Kadro sınavları 2 yılda bir açılsın! Diyoruz.

Eğitimlerini tamamlamış ve kariyer için bekleyen eğitim çalışanlarının “Hak ve Adalet”, “Kariyer” ve “Liyakat” ilkeleri kapsamında, Objektif kurallar çerçevesinde işin ehline verilmesi için “GYS ve UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ” sınavlarının açılması adil olanken, MEB’in sınav ile sınırları çizilmiş kadrolara 76. Madde ile (Bakan Onayı) sınavsız atamalara tevessül etmesi ve ideolojik Siyasi (SARI) sendikalardan gelen bu tür talepleri uygun görmesi vicdanlarda derin yaralar açmaktadır.

Sahada gördüğümüz ise sınavsız atananların bir sendika temsilcisi olduğu, daha önce sendika şube yöneticisi olduğu veya bu minvalde görevleri olduğu gibi torpille gelen şube müdürlüğü makamını da sendikacılık yaparak devam ettirdiği de tespitlerimiz arasındadır. Yönetici olarak 76.maddeyle atananların onun atanmasını sağlayan sendikaya sadakat duyduğu ve sendika başkanlarının “rica kılıflı” talimatları ile kendisine bağlı kamu çalışanlarını mobing v.b. yöntemlerle üye yaptığı da tespitlerimiz arasındadır.

Çalışma huzurunu bozan sınavsız atamaların (torpillerin) tamamı iptal edilip boşalacak tüm kadrolar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının açılması hepimizin üzerinde mutabık kaldığımız ana taleptir.

AHDIMIZDIR! Milli Eğitim Bakanlığında Sınava girmeden 76. Maddeden atanmış kim varsa atamalarının iptallerini “er ya da geç!” sağlamak ve hepsini geri görevlerine döndürmek bizim boynumuzun borcudur.”